https://tr.sputniknews.com/20220517/kabaktepe-millet-bahcesi-dogaya-saygidir-ataturk-ve-doga-dusmani-gormek-isteyenler-aynaya-baksin-1056438583.html

Kabaktepe: Millet bahçesi doğaya saygıdır, Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın

Kabaktepe: Millet bahçesi doğaya saygıdır, Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın

AK Partili Kabaktepe, "CHP İstanbul İl Başkanı’nın Atatürk’e bakış açısı parti içinde bile büyük tartışma konusu. Doğa düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı gibi... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T12:42+0300

2022-05-17T12:42+0300

2022-05-17T13:03+0300

atatürk havalimanı

politika

osman nuri kabaktepe

millet bahçesi

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gazeteci Kenan Taş’ın sunduğu Çözüm Önerisi programının canlı yayın konuğu olan Kabaktepe, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.‘Kendi düşmanlıklarını örtbas etme çabasıdır’Muhalefetin, Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi projesinin Atatürk’e ve doğaya düşmanlık olarak tanımlamasına canlı yayında cevap veren İl Başkanı Kabaktepe, “Bu kendi düşmanlıklarını başkaları üzerinden anlatma zavallılığıdır. CHP İstanbul İl Başkanı’nın Atatürk’e bakış açısı parti içinde bile büyük tartışma konusu. Atatürk’le ilgili attığı tweetler ortada. Önce ona cevap versinler. Kendi düşmanlıklarını başkalarını yaftalayarak kapatmasınlar. Aynaya baksınlar” dedi.‘İstanbul’a nefes aldıracak bir çevre projesidir’Projenin İstanbul’a nefes aldıracak muhteşem bir çevre projesi olduğuna vurgu yapan Kabaktepe, şunları söyledi:Müzik kısıtlaması açıklaması: Toplum mühendisliği gibi gizli bir ajandamız yokGece müzik tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, “AK Parti 20 yıldır iktidarda. Biz 20 yılda hangi toplum mühendisliğini yapmışız da arkadaşlarımız müziklerini yapamamış. Bizim toplum mühendisliği gibi bir gizli ajandamız olsa 20 yılda yapardık. 2 aylık bir iktidar olsak sorduğunuz sorunun bir karşılığı var ama 20 yıldır iktidarda olan AK Parti hangi mühendisliği yapacaktı da yapamadı. Ne müzikle ilgili, ne bireysel yaşamla ilgili, ne müziğin türüyle ilgili AK Parti’nin bir mühendisliği yok. Bu ülkede AK Parti iktidarından önce de gece belli bir saatten sonra sınırlama uygulaması zaten vardı. Örneğin SHP iktidarında akşam kaça kadar sesli müzik çalınabiliyordu bir bakın bakalım. Ondan sonra mühendislik olup olmadığını tartışalım. Böyle bir şey yok” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220517/bakan-kurumdan-ataturk-havalimani-aciklamasi-gezi-parkinda-oldugu-gibi-mesele-cevre-degil-1056431993.html

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atatürk havalimanı, osman nuri kabaktepe, millet bahçesi