https://tr.sputniknews.com/20220517/kadikoy-belediyesinde-rusvet-operasyonu-baslatildi-1056428950.html
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu başlatıldı: 224 kişi hakkında gözaltı kararı
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu başlatıldı: 224 kişi hakkında gözaltı kararı
Kadıköy Belediyesi'ne yapılan rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T07:58+0300
2022-05-17T07:58+0300
2022-05-17T08:03+0300
türkiye
kadıköy
rüşvet
operasyon
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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Kadıköy Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Örgütlü olarak "Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karışan 54'ü kamu görevlisi 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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kadıköy, rüşvet, operasyon
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu başlatıldı: 224 kişi hakkında gözaltı kararı
07:58 17.05.2022 (güncellendi: 08:03 17.05.2022) Abone ol
Kadıköy Belediyesi'ne yapılan rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Kadıköy Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
Örgütlü olarak "Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karışan 54'ü kamu görevlisi 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.