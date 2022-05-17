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https://tr.sputniknews.com/20220517/kadikoy-belediyesinde-rusvet-operasyonu-baslatildi-1056428950.html
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu başlatıldı: 224 kişi hakkında gözaltı kararı
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu başlatıldı: 224 kişi hakkında gözaltı kararı
Kadıköy Belediyesi'ne yapılan rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
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kadıköy
rüşvet
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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Kadıköy Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Örgütlü olarak "Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karışan 54'ü kamu görevlisi 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu başlatıldı: 224 kişi hakkında gözaltı kararı

07:58 17.05.2022 (güncellendi: 08:03 17.05.2022)
© AAKadıköy Belediyesi
Kadıköy Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
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Kadıköy Belediyesi'ne yapılan rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Kadıköy Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
Örgütlü olarak "Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karışan 54'ü kamu görevlisi 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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