https://tr.sputniknews.com/20220517/kanadali-senator-turkiye-natodan-atilsin-1056433185.html
Kanadalı senatör: Türkiye, NATO'dan atılsın
Kanadalı senatör: Türkiye, NATO'dan atılsın
Yunan asıllı Kanadalı Senatör Leo Housakos, 'Türkiye'nin NATO'dan atılması gerektiğini' söyledi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T11:08+0300
2022-05-17T11:08+0300
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isveç
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Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in PKK'ya siyasi ve askeri destek verdiği gerekçesiyle NATO'ya katılımlarına olumsuz bakmasına Kanada'dan tepki geldi.Yunan asıllı Kanadalı Senatör Leo Housakos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve iki aday ülke arasındaki anlaşmazlığın 'Türkiye'nin NATO'dan atılmasıyla son bulacağını' savundu. Housakos, "Bu sorun kolayca çözülebilir. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı NATO'dan atın. Uluslararası hukukun üstünlüğüne saygı duymayan otokratlar ve hükümetler, en başından itibaren NATO'nun bir parçası olmamalıdır" dedi.2018'in kasım ayında Senatör Housakos'un, Kanada parlamentosunda sunduğu 'Pontus Soykırımı' önergesi, 32 aleyhte, 16 lehte ve 21 çekimser oyla reddedilmişti. Housakos, Türkiye aleyhine daha önce yaptığı açıklamalarda "Türkiye, NATO'da güvenilmez bir ortak olduğunu kanıtladı. Kanada'nın Türkiye'ye yaklaşımını işbirliğinden sınırlamaya kaydırması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220516/stoltenberg-turkiye-degerli-bir-muttefik-ve-herhangi-bir-guvenlik-endisesi-giderilmeli-1056423674.html
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kanada, finlandiya, isveç, türkiye, nato
Kanadalı senatör: Türkiye, NATO'dan atılsın
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Yunan asıllı Kanadalı Senatör Leo Housakos, 'Türkiye'nin NATO'dan atılması gerektiğini' söyledi.
Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in PKK'ya siyasi ve askeri destek verdiği gerekçesiyle NATO'ya katılımlarına olumsuz bakmasına Kanada'dan tepki geldi.
Yunan asıllı Kanadalı Senatör Leo Housakos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve iki aday ülke arasındaki anlaşmazlığın 'Türkiye'nin NATO'dan atılmasıyla son bulacağını' savundu. Housakos, "Bu sorun kolayca çözülebilir. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı NATO'dan atın. Uluslararası hukukun üstünlüğüne saygı duymayan otokratlar ve hükümetler, en başından itibaren NATO'nun bir parçası olmamalıdır" dedi.
2018'in kasım ayında Senatör Housakos'un, Kanada parlamentosunda sunduğu 'Pontus Soykırımı' önergesi, 32 aleyhte, 16 lehte ve 21 çekimser oyla reddedilmişti. Housakos, Türkiye aleyhine daha önce yaptığı açıklamalarda "Türkiye, NATO'da güvenilmez bir ortak olduğunu kanıtladı. Kanada'nın Türkiye'ye yaklaşımını işbirliğinden sınırlamaya kaydırması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.