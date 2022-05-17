https://tr.sputniknews.com/20220517/kanadali-senator-turkiye-natodan-atilsin-1056433185.html

Kanadalı senatör: Türkiye, NATO'dan atılsın

Kanadalı senatör: Türkiye, NATO'dan atılsın

Yunan asıllı Kanadalı Senatör Leo Housakos, 'Türkiye'nin NATO'dan atılması gerektiğini' söyledi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T11:08+0300

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kanada

finlandiya

isveç

türkiye

nato

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Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in PKK'ya siyasi ve askeri destek verdiği gerekçesiyle NATO'ya katılımlarına olumsuz bakmasına Kanada'dan tepki geldi.Yunan asıllı Kanadalı Senatör Leo Housakos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve iki aday ülke arasındaki anlaşmazlığın 'Türkiye'nin NATO'dan atılmasıyla son bulacağını' savundu. Housakos, "Bu sorun kolayca çözülebilir. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı NATO'dan atın. Uluslararası hukukun üstünlüğüne saygı duymayan otokratlar ve hükümetler, en başından itibaren NATO'nun bir parçası olmamalıdır" dedi.2018'in kasım ayında Senatör Housakos'un, Kanada parlamentosunda sunduğu 'Pontus Soykırımı' önergesi, 32 aleyhte, 16 lehte ve 21 çekimser oyla reddedilmişti. Housakos, Türkiye aleyhine daha önce yaptığı açıklamalarda "Türkiye, NATO'da güvenilmez bir ortak olduğunu kanıtladı. Kanada'nın Türkiye'ye yaklaşımını işbirliğinden sınırlamaya kaydırması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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