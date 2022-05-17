https://tr.sputniknews.com/20220517/karaismailoglu-bir-iett-otobusunu-isletemeyen-zihniyetin-yesil-alana-karsi-cikmasi-sacmalik-1056447618.html

Karaismailoğlu: Bir İETT otobüsünü işletemeyen zihniyetin yeşil alana karşı çıkması saçmalık

Karaismailoğlu: Bir İETT otobüsünü işletemeyen zihniyetin yeşil alana karşı çıkması saçmalık

Bakan Karaismailoğlu, "Atatürk Havalimanı'nın tamamen kapatmıyorsunuz. Burada Doğu-Batı açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak. Bir İETT otobüsünü... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T15:47+0300

2022-05-17T15:47+0300

2022-05-17T15:55+0300

adil karaismailoğlu

politika

atatürk havalimanı

millet bahçesi

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Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Ulaşım Fuarı'na katılmak üzere Berlin'e giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan millet bahçesi ve havalimanı metro çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.‘Atatürk Havalimanı ihtiyacı karşılamayan bir havalimanı oldu’Atatürk Havalimanı ile ilgili sorulan soru üzerine Bakan Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizde son 20 yıldır olan bütün çalışmalarda sadece ulaşım sektörü için 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun sonucunda vatandaşımızın hayatı kolaylaştı. Hayatına konfor geldi. Bunlar hep güçlü alt yapı sayesinde oldu. Atatürk Havalimanı yılların havalimanı. Tamamen yerleşim yerinin ortasında kalmış, kapasitesi dolmuş ve ihtiyacı karşılamayan bir havalimanı oldu. Tabi ki burada bir değişim ve yeni yatırım yapmak gerekiyordu. Bu eleştiriyi yapanlara Sabiha Gökçen Havalimanı'nı niye yaptınız, buraya uçak mı inecek diyen kişiler değil mi?" dedi.‘Doğu-Batı pisti acil durumlar için açık kalacak’Karaismailoğlu, şöyle devam etti:‘O pist İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları riske ediyordu’Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan millet bahçesi projesi ile ilgili konuşan Karaismailoğlu, şunları söyledi:‘Yapılan işlere aklı ermeyenlerin yorumu bizi güldürüyor’Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'nı ile ilgili açıklamalarda bulunan Adil Karaismailoğu, şunları kaydetti:Araç sayısı 25 milyon olduUlaştırma Bakanlığı’nın yatırımları ile ilgili soru üzerine Karaismailoğlu, "Bakın biz bu zamana kadar 172 milyar Dolarlık yatırım yaptık. Bundan sonra 2053'e kadar da 198 milyar Dolarlık yatırım yapacağız. Burada 210 milyona çıkmış yolcu sayısı 2035'te 270 milyona çıkacak. 2053'te de havayolunda 344 milyon yolcuya çıkacak. Aynı şekilde demiryolunda da bugün 19,5 milyon yolcuyu hızlı trenlerle taşıyoruz. Yarın 2053'e geldiğimizde 370 milyona çıkacak. Hareketlilik artacak. Nüfus artacak. Biz önümüzde çıkacak sorunları bugünden planlayıp çözüm üretiyoruz. 20 yıl önce Türkiye'de 8 milyon araç vardı şu an 25 milyon araç var. Biz bu yatırımları yapmasaydık 25 bin 650 km bölünmüş yolumuzu çıkarmasaydık 25 milyon aracın hareketini nasıl sağlayacaktık" şeklinde konuştu.‘Yatırımlar sayesinde kazalar yüzde 80 azaldı’Bakan Karaismaioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:‘Kağıthane ağustosta, Halkalı ise önümüdeki yıl hizmete giriyor’Havalimanı-Kağıthane metrosunun Ağustos ayında hizmete sunulacağını hatırlatan Bakan Adil Karaismailoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:"Bütün imalatlar bitti, sinyal ve sertifikasyon test süreçleri devam ediyor. En geç ağustos ayında Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı hizmete açıyoruz. Halkalı-Havalimanı hattımızda da önümüzdeki yıl bu vakitlerde açmak için de hummalı bir çalışma var. Oradaki tünel kazıları tamamen bitti. Bundan sonra beton kaplamalarına ardından ray montajlarına devam edeceğiz. Bir yıl içerisinde Halkalı tarafını da bitirdiğimizde Gayrettepe'den Halkalı'ya kadar 70 kilometre devasa bir metro ağını İstanbul'la buluşturacağız. Bu metro hattı sadece havalimanı metrosu değil, Başakşehir'de Arnavutköy'de oturan bir vatandaşımızın Kağıthane'ye Beşiktaş'a kadar metro ile ulaşımı demektir. 6 ilçeyi birbirine bağlayacak çok önemli bir hattır. Hükümetimiz bütçesinden çok ciddi paralar harcayarak bu metroları İstanbul'unun hizmetine sunmak için hummalı bir çalışma içerisinde. Ne gerekiyorsa hükümetimiz üstüne vazife olan şeyleri çok hızlı şekilde yapmaya devam ediyor. İnşallah İstanbul'u yönettiğini zanneden kişilerin de üstüne vazife olan işlerle uğraşarak İstanbulluların hayatını kolaylaştırma yönünde de faaliyetlerde bulunurlarsa hem bizler hem İstanbullular sevinir."

https://tr.sputniknews.com/20220517/kabaktepe-millet-bahcesi-dogaya-saygidir-ataturk-ve-doga-dusmani-gormek-isteyenler-aynaya-baksin-1056438583.html

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adil karaismailoğlu, atatürk havalimanı, millet bahçesi