Kılıçdaroğlu: Devlet içinde SADAT'tan rahatsız birimler var

Kılıçdaroğlu: Devlet içinde SADAT’tan rahatsız birimler var

SADAT'ın karanlık bir örgüt olduğunu ve her şeyin bekleneceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, devletin içinde de bu durumdan rahatsızlık olduğunu... 17.05.2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hukukun askıya alındığı en zor koşulların yaşandığı bir ortamda seçime gidildiğini belirterek, "Biz bütün olayların farkındayız, yapılan tertiplerin de toplumu aldatma, kandırma için çevrilen dolapların da farkındayız" dedi. SADAT'ın önünde yaptığı açıklamayla seçim güvenliğine ilişkin uyarıları gündem olan CHP lideri, bilginin devletin içinden geldiği imasında bulundu.Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomik krizi gerekçe göstererek seçimleri altı ay erteleme ihtimaline ilişkin, “Böyle bir olasılığı görmüyorum, tam tersine eğer akılları başlarındaysa seçimleri bir an önce yaparlar. Seçimleri erteleyebileceklerine inanmıyorum, çünkü ortadaki tablo vahim. Makul olan seçimleri zamanında yapmak; hukuk sisteminin dışına çıkarsanız. Bu başarısızlığı itiraf etmek olur. Eğer ertelemeye giderlerse bütün dünya için sürpriz olur" değerlendirmesinde bulundu.'Yanlış hesap içindeler'"Önce Gezi, sonra Canan Hanım’ın mahkûmiyeti kararlarından sonra, şimdi de HDP’nin yasaklanmasını bekliyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Biz siyasal partilerin kapatılarak siyasetin dizayn edilmesini doğru bulmuyoruz, siyasal partileri kapatacak olan halktır, oy verir veya vermez. Acaba HDP’yi kapatırsak Kürt seçmenin oyunu biz alabilir miyiz, arayışı içindeler. Yanlış hesap içindeler" uyarısında bulundu.'Erdoğan, yüksek egolarına teslim olmuş'Hukukun olmadığı, tek adam kararlarının uygulandığı olağanüstü bir dönemden geçildiğini vurgulayan CHP lideri, "Kişiyi mahkûm ettirmek istiyorsa mahkûm ettiriyor, dünya kadar örnekleri var. Bir davada hâkimi değiştirip istediği sonucu alıyor, bir mahkeme Erdoğan’ın istemediği demokratik bir karar verdiği zaman, hâkimler dağıtılıyor mu, evet. Biz en zor koşullarda, hukukun askıya alındığı bu koşullarda seçime gidiyoruz. Dolayısıyla bizim mücadelemiz gerçekten çok önemli. Biz bütün olayların farkındayız, yapılan tertiplerin de toplumu aldatma, kandırma için çevrilen dolapların da farkındayız" dedi.Kılıçdaroğlu "O zaman iktidarın bu seçim sürecini etkileyecek başka kararlar almasını sürpriz olarak karşılamayacaksınız" sorusu üzerine, "Hayır, Erdoğan her şeyi yapabilir. Nevi şahsına münhasır bir şahsiyet, yüksek egolarına teslim olmuş, her şeyi en iyi bilen ve en doğruyu yaptığını sanan bu kişi ülkeyi yönetiyor" yanıtını verdi.SADAT konusunda daha fazla ayrıntıya girmek istemeyen Kılıçdaroğlu, Bursalı'nın "Size gelen SADAT uyarısının içeriği üzerine birkaç söz söyler misiniz, yeniden soruyorum" sorusu üzerine "Bu konuya girmeyelim. Karanlık bir örgütten her şey beklenir, SADAT karanlık bir örgüttür" dedi. "Devlet içinde SADAT’ın bu konumundan rahatsız olan birimler var mı, uyarı oralardan mı geldi?" sorusuna yanıtı ise "Var tabii..." oldu.

