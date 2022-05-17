https://tr.sputniknews.com/20220517/kiriyenko-beklersek-yeni-dunya-bizsiz-kurulacak-1056452557.html
Kiriyenko: Beklersek, yeni dünya bizsiz kurulacak
Kiriyenko: Beklersek, yeni dünya bizsiz kurulacak
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kiriyenko, mevcut gelişmelere kayıtsız kalındığı takdirde yeni dünyanın Rusya olmaksızın kurulacağını... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T18:36+0300
2022-05-17T18:36+0300
2022-05-17T18:36+0300
ukrayna krizi
sergey kiriyenko
rusya
donbass
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, önceki dünyanın geri dönmeyeceğini, geri dönüşü olmayan bir şekilde değişeceğini ve kayıtsız kalındığı takdirde yeni dünyanın Rusya olmaksızın kurulacağını söyledi.‘Yeni Ufuklar’ maratonunun açılışında konuşan Kiriyenko, “Dünya geri dönüşü olmayan bir şekilde değişiyor. Bu nedenle, insanların ‘biraz bekleyelim, her şey eskisi gibi olacak’ şeklindeki anlaşılabilir arzuları artık gerçekleşmeyecek. Dünya gözümüzün önünde değişti ve geri dönülmez şekilde değişmeye devam ediyor. ‘Beklemek’ olmaz ve eğer beklersek, bu yeni dünyanın biz olmadan kurulacağı anlamına gelir. Bekleyemeyiz, çünkü şu an bu tam da böyle konuşmanın zamanı” dedi.Kiriyenko, bilgi savaşı ve çok sayıda sahte bilginin giderek ‘daha profesyonel ve agresif’ hale geldiğini, bu nedenle aldatılmamak için tarihin iyi bilinmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:
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sergey kiriyenko, rusya, donbass
Kiriyenko: Beklersek, yeni dünya bizsiz kurulacak
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kiriyenko, mevcut gelişmelere kayıtsız kalındığı takdirde yeni dünyanın Rusya olmaksızın kurulacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, önceki dünyanın geri dönmeyeceğini, geri dönüşü olmayan bir şekilde değişeceğini ve kayıtsız kalındığı takdirde yeni dünyanın Rusya olmaksızın kurulacağını söyledi.
‘Yeni Ufuklar’ maratonunun açılışında konuşan Kiriyenko, “Dünya geri dönüşü olmayan bir şekilde değişiyor. Bu nedenle, insanların ‘biraz bekleyelim, her şey eskisi gibi olacak’ şeklindeki anlaşılabilir arzuları artık gerçekleşmeyecek. Dünya gözümüzün önünde değişti ve geri dönülmez şekilde değişmeye devam ediyor. ‘Beklemek’ olmaz ve eğer beklersek, bu yeni dünyanın biz olmadan kurulacağı anlamına gelir. Bekleyemeyiz, çünkü şu an bu tam da böyle konuşmanın zamanı” dedi.
Kiriyenko, bilgi savaşı ve çok sayıda sahte bilginin giderek ‘daha profesyonel ve agresif’ hale geldiğini, bu nedenle aldatılmamak için tarihin iyi bilinmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:
“Rusya, kendi olma hakkını savunuyor, sadece kendi hakkını da değil, gezegendeki tüm ülkelerin ve tüm halkların hakkını; kendimiz olmayı ve çocuklarımızın hangi dilde konuşmak istediğine karar verme hakkını. Donbas'taki insanların 8 yıldır savundukları şey tam olarak budur; çocuklarının Rusça okuyabilme hakkı. Sadece bu. Özgür olma hakkı, bugün ekonomi ve teknolojide, ekonomik rekabette bağımsız olmamız gerektiği anlamına geliyor.”