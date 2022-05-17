https://tr.sputniknews.com/20220517/kiriyenko-beklersek-yeni-dunya-bizsiz-kurulacak-1056452557.html

Kiriyenko: Beklersek, yeni dünya bizsiz kurulacak

Kiriyenko: Beklersek, yeni dünya bizsiz kurulacak

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kiriyenko, mevcut gelişmelere kayıtsız kalındığı takdirde yeni dünyanın Rusya olmaksızın kurulacağını... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T18:36+0300

2022-05-17T18:36+0300

2022-05-17T18:36+0300

ukrayna krizi

sergey kiriyenko

rusya

donbass

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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, önceki dünyanın geri dönmeyeceğini, geri dönüşü olmayan bir şekilde değişeceğini ve kayıtsız kalındığı takdirde yeni dünyanın Rusya olmaksızın kurulacağını söyledi.‘Yeni Ufuklar’ maratonunun açılışında konuşan Kiriyenko, “Dünya geri dönüşü olmayan bir şekilde değişiyor. Bu nedenle, insanların ‘biraz bekleyelim, her şey eskisi gibi olacak’ şeklindeki anlaşılabilir arzuları artık gerçekleşmeyecek. Dünya gözümüzün önünde değişti ve geri dönülmez şekilde değişmeye devam ediyor. ‘Beklemek’ olmaz ve eğer beklersek, bu yeni dünyanın biz olmadan kurulacağı anlamına gelir. Bekleyemeyiz, çünkü şu an bu tam da böyle konuşmanın zamanı” dedi.Kiriyenko, bilgi savaşı ve çok sayıda sahte bilginin giderek ‘daha profesyonel ve agresif’ hale geldiğini, bu nedenle aldatılmamak için tarihin iyi bilinmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

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sergey kiriyenko, rusya, donbass