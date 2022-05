‘Lübnan seçimi ezberi bozdu, bağımsızlarla iki parça yerine çok parçalı yapı ortaya çıktı’

"2019’daki protesto gösterilerine liderlik eden sivil toplum kuruluşlarının ki bunların da önemli bir kısmının Amerika tarafından fonlandığı yönünde çok ciddi iddialar var. Bunların 8 ve 14 Martçılarla birlikte ağırlık kazanması şimdi yeni bir denklem ortaya çıkaracak. O da şu; 8 Martçılar parlamento üstünlüğünü kaybetmiş olsalar bile sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu blok ile bağımsızların içerisindeki kişiler hükümetin kurulmasında da icraatlarında da belirleyici olacaklar. Burada 8 Martçıların işi şu açıdan kolay. Bu bağımsızların içinde en az yarısı direnişe sempatiyle bakıyor. Dolayısıyla Amerika ve Suudilerin Irak’ta yarattıkları sonucu Lübnan’da yaratamayacakları çok bariz şekilde ortada. Irak’ta bunu Abdülmehdi hükümetini devirdiler. Mustafa Kazım hükümetiyle bir geçiş oluşturdular. Sonraki seçimlerde Halk Seferberlik Güçleri ağır bir yenilgi aldığı için şu an hükümeti kurmaya daha yakın olan Sadr, Kürdistan Demokrat Partisi ve Sünni ittifakı yeni hükümeti kurabilmeye yakın duruyor. Amerika’nın hoşlanmadığı Halk Seferberlik Güçleri de büyük ölçüde hükümet belirleyiciliğinden uzaklaşmış durumda. Ama Lübnan’da öyle değil. Lübnan cephesinde Hizbullah ve müttefikleri Amerika’nın dışlamaya çalışmasına rağmen yine büyük bir zafer kazanmış oldular. 2019’dan beri sürdürülen saldırılara, elektriksiz bırakılmasına, akaryakıtsız bırakılmasına rağmen yine 8 Martçılar hükümeti kurmaya daha yakınlar. 8 Martçılar veya 14 Martçıların mutlak üstünlüğü olsaydı, biz ertesi hafta Lübnan’la yeni bir hükümetin kurulduğuna tanıklık edemeyecektik. Irak’ta ve Lübnan’da parlamento kimin elinde olursa olsun sonuçta tüm fraksiyonlar hükümette yer almak zorunda olduğu için hükümet kurma süreçleri her halükarda uzayacak ve belirsiz olarak görünecekti. Ancak şu an parlamentoda zaten çok belli kesimin üstünlüğü olmadığı için bu süre belki biraz daha fazlalaşabilir.”