https://tr.sputniknews.com/20220517/lubnan-secimi-ezberi-bozdu-bagimsizlarla-iki-parca-yerine-cok-parcali-yapi-ortaya-cikti-1056487012.html

‘Lübnan seçimi ezberi bozdu, bağımsızlarla iki parça yerine çok parçalı yapı ortaya çıktı’

‘Lübnan seçimi ezberi bozdu, bağımsızlarla iki parça yerine çok parçalı yapı ortaya çıktı’

Dursunoğlu’na göre, Lübnan seçiminde Hizbullah ve Hıristiyan müttefikleri meclis çoğunluğunu yitirse de hâlâ en büyük bloğu oluşturuyor. ABD ve Suudi... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T23:25+0300

2022-05-17T23:25+0300

2022-05-19T00:10+0300

eksen

lübnan

hizbullah

seçim

direniş

beyrut

ekonomik kriz

irak

abd

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Ortadoğu'nun 'iflas etmiş ülkesi' Lübnan’da 15 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerin ortaya çıkardığı siyasi tablo tartışılıyor. 2019'daki mali çöküş ve 2020 Beyrut LimanI patlamasının ardından ilk kez gidilen sandıkta Hizbullah ve müttefikleri hükümet etme çoğunluğunu yitirmiş olsalar da zeminlerini korumuş görünürken, Sünni blok dağınık bir görünüm sergiledi. 20 saati bulan elektrik kesintileri seçimlerde sayımı etkilerken, ilk bez mezheplere dayalı sistemi eleştiren bağımsız ve reformcu kesimlerin mecliste blok oluşturabilecek şekilde büyük kazanımlar yaratan dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Lübnan İçişleri Bakanlığı'na göre en son Mayıs 2018'de yüzde 49 olan seçimlere katılım oranı, bu kez ülke genelinde yüzde 41'e düştü.Lübnan seçimlerinin yarattığı ortamı Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu ve araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk.‘Hem Suudi Arabistan hem de Amerika’nın Beyrut büyükelçiliğinin 2019’dan beri sürdürdüğü bütün çabalar boşa gitmiş oldu’Alptekin Dursunoğlu’na göre, Hizbullah müttefiki olan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un Özgür Yurtseverler Partisi aleyhindeki ‘yoğun propagandalara’ rağmen zeminini korumayı başardı. Hizbullah ve müttefiklerinin 2018'de elde ettikleri meclis çoğunluğunu yitirdiklerini belirten Dursunoğlu, ancak buna rağmen arzu ettikleri sonucu elde edemeyen Suudi Arabistan ve ABD'nin Beyrut büyükelçiliklerinin çabalarının boşa gittiği görüşünde:‘İki parçalı Lübnan siyasi yapısı değişmiş oldu, çok parçalı bir siyasi yapı ortaya çıktı’Dursunoğlu’na göre, bu seçimler, geleneksel Lübnan analizlerindeki ezberi bozan bir sonuç ortaya çıkardı. Eski başbakan Refik Hariri'nin cinayetinden beri Lübnan siyasetinin ikiye bölündüğünü anımsatan Dursunoğlu, reformcu ve bağımsızların elde ettikleriyle çok parçalı bir yapı ortaya çıktığı görüşünde:‘ABD bu seçimlerde, Irak’ta elde ettiği sonucu Lübnan’da elde edemedi’Dursunoğlu, mezheplere göre bölünmüş Lübnan siyasetinde, tıpkı ABD işgali sonrası Irak'a olduğu gibi hükümet kurma sürecinin güçlüklerine dikkat çekti. ABD'nin siyasi zemini Irak'ta sokak gösterilerini devreye sokarak sonunda seçimlerle biçimlendirmeyi başardığını anımsatan Dursunoğlu, aynı şeyi Lübnan'da başaramadıklarını dile getirdi. Dursunoğlu, Hizbullah'ın bir önceki seçimlere göre 22 bin daha fazla oy almış olduğuna dikkat çekti:‘Şu an Sünni cepheyi temsil edecek bir ağırlık yok’Dursunoğlu'na göre Suudi ve Amerikan koalisyonu aleyhine gelişmelerin büyük ölçüde eski Sünni başbakan Saad Hariri'nin harcanmasından kaynaklandı. Suudilerin üzerini çizdiği Hariri'nin boykota yöneldiğini belirten Dursunoğlu, bu durumun da Sünni cephede parçalanma ve kaosa yol açtığını dile getirdi. Dursunoğlu şu anda Sünni cepheyi temsil edecek bir ağırlık kalmadığını söyledi:'Bağımsızların içinde en az yarısı Direniş'e sempatiyle bakıyor'Dursunoğlu, 2019'da protestolara liderlik eden ve bağımsızları oluşturan STK'ların önemli bir kısmının ABD tarafından fonlandığı iddialarına dikkat çekerken, 8 Mart cephesi meclis üstünlüğünü yitirse de bu yeni bloğun yarısının Direniş'e sempatiyle yaklaştıklarını anımsattı. "Lübnan cephesinde Hizbullah ve müttefikleri Amerika’nın dışlamaya çalışmasına rağmen yine büyük bir zafer kazanmış oldular" diyen Dursunoğlu, tıpkı Irak'ta olduğu gibi Lübnan'da da meclis kimin elinde olursa olsun tüm fraksiyonlar hükümette yer almak zorunda olduğu için hükümet kurma sürecinin zorlu olacağını ekledi:

lübnan

beyrut

irak

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2022

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lübnan, hizbullah, seçim, direniş, beyrut, ekonomik kriz, irak, abd