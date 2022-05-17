https://tr.sputniknews.com/20220517/malide-bir-grup-subayin-darbe-girisiminde-bulundugu-belirtildi-1056425448.html

Mali'de bir grup subayın darbe girişiminde bulunduğu belirtildi

Mali'de bir grup subayın darbe girişiminde bulunduğu belirtildi

Mali'de bir grup subay ve astsubayın 11-12 Mayıs'ta darbe girişiminde bulunduğu bildirildi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T00:39+0300

2022-05-17T00:39+0300

2022-05-17T00:45+0300

dünya

mali

askeri darbe

askeri darbe girişimi

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Cunta hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bir grup subay ve astsubayın, 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece darbe girişiminde bulunduğu ancak girişimin başarısız olduğu belirtildi.Darbe yapmak isteyen grubun "Batılı bir ülke tarafından desteklendiği" ifade edilen açıklamada, devletin güvenliğini hedef alan bu eylemin şiddetle kınandığı belirtildi.Açıklamada, durumun kontrol altında olduğu ve darbe girişiminin iş birlikçilerinin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.Mali'de önce 2020 Temmuz, ardından da 2021 Mayıs'ta aynı grup tarafından darbe yapılmıştı.

mali

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mali, askeri darbe, askeri darbe girişimi