Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220517/malide-bir-grup-subayin-darbe-girisiminde-bulundugu-belirtildi-1056425448.html
Mali'de bir grup subayın darbe girişiminde bulunduğu belirtildi
Mali'de bir grup subayın darbe girişiminde bulunduğu belirtildi
Mali'de bir grup subay ve astsubayın 11-12 Mayıs'ta darbe girişiminde bulunduğu bildirildi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T00:39+0300
2022-05-17T00:45+0300
dünya
mali
askeri darbe
askeri darbe girişimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056425596_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9c54f230beb192b96a052dd174b0919d.jpg
Cunta hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bir grup subay ve astsubayın, 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece darbe girişiminde bulunduğu ancak girişimin başarısız olduğu belirtildi.Darbe yapmak isteyen grubun "Batılı bir ülke tarafından desteklendiği" ifade edilen açıklamada, devletin güvenliğini hedef alan bu eylemin şiddetle kınandığı belirtildi.Açıklamada, durumun kontrol altında olduğu ve darbe girişiminin iş birlikçilerinin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.Mali'de önce 2020 Temmuz, ardından da 2021 Mayıs'ta aynı grup tarafından darbe yapılmıştı.
mali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056425596_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_cc71edcb4492e8dc0f071970af41a9ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mali, askeri darbe, askeri darbe girişimi

Mali'de bir grup subayın darbe girişiminde bulunduğu belirtildi

00:39 17.05.2022 (güncellendi: 00:45 17.05.2022)
© AFP 2022Mali
Mali - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Mali'de bir grup subay ve astsubayın 11-12 Mayıs'ta darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.
Cunta hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bir grup subay ve astsubayın, 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece darbe girişiminde bulunduğu ancak girişimin başarısız olduğu belirtildi.
Darbe yapmak isteyen grubun "Batılı bir ülke tarafından desteklendiği" ifade edilen açıklamada, devletin güvenliğini hedef alan bu eylemin şiddetle kınandığı belirtildi.
Açıklamada, durumun kontrol altında olduğu ve darbe girişiminin iş birlikçilerinin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Mali'de önce 2020 Temmuz, ardından da 2021 Mayıs'ta aynı grup tarafından darbe yapılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала