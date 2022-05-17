https://tr.sputniknews.com/20220517/marmaray-baskentray-ve-izban-seferleri-19-mayista-ucretsiz-olacak-1056456268.html

Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz olacağını bildirdi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

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2022-05-17T22:32+0300

2022-05-17T22:32+0300

türkiye

toplu taşıma

marmaray

izban

başkentray

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

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Bakanlığın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir." bilgisine yer verildi.

türkiye

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toplu taşıma, marmaray, izban, başkentray, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı