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https://tr.sputniknews.com/20220517/marmaray-baskentray-ve-izban-seferleri-19-mayista-ucretsiz-olacak-1056456268.html
Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz olacağını bildirdi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T22:32+0300
2022-05-17T22:32+0300
türkiye
toplu taşıma
marmaray
izban
başkentray
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
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Bakanlığın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir." bilgisine yer verildi.
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toplu taşıma, marmaray, izban, başkentray, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

22:32 17.05.2022
© AAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz olacağını bildirdi.
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir." bilgisine yer verildi.
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