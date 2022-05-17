https://tr.sputniknews.com/20220517/medvedev-rusya-ucuncu-dunya-savasina-izin-vermeyecek-ancak-saldiriya-super-guclu-yanit-verecek-1056456103.html

Medvedev: Rusya Üçüncü Dünya Savaşı’na izin vermeyecek, ancak saldırıya süper güçlü yanıt verecek

Medvedev: Rusya Üçüncü Dünya Savaşı’na izin vermeyecek, ancak saldırıya süper güçlü yanıt verecek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkmasına izin vermeyeceğini, fakat ülkeye saldırı olması... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T22:10+0300

2022-05-17T22:10+0300

2022-05-17T22:10+0300

türkiye

dmitriy medvedev

rusya

üçüncü dünya savaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056456041_0:167:2489:1567_1920x0_80_0_0_2edf20c230e3098204ff01484d8cec80.jpg

Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Medvedev, Rusya’nın saldırı halinde süper güçlü bir yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.Medvedev, “Modern, güvenilir, etkili silahların cephaneliği bugün bile, kendilerinin ve başkalarının elleriyle Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmaya hazır olanların hırslarını soğutuyor. Böyle bir duruma izin vermeyeceğiz. Ancak ülkemize bir saldırı olması durumunda anında ve süper güçlü bir yanıt verme, Devletimizi tehdit eden her türlü saldırganlığa karşılık verme kabiliyetimizin olduğunu sürekli hatırlatmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitriy medvedev, rusya, üçüncü dünya savaşı