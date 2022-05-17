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https://tr.sputniknews.com/20220517/medvedev-rusya-ucuncu-dunya-savasina-izin-vermeyecek-ancak-saldiriya-super-guclu-yanit-verecek-1056456103.html
Medvedev: Rusya Üçüncü Dünya Savaşı’na izin vermeyecek, ancak saldırıya süper güçlü yanıt verecek
Medvedev: Rusya Üçüncü Dünya Savaşı’na izin vermeyecek, ancak saldırıya süper güçlü yanıt verecek
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkmasına izin vermeyeceğini, fakat ülkeye saldırı olması... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T22:10+0300
2022-05-17T22:10+0300
türkiye
dmitriy medvedev
rusya
üçüncü dünya savaşı
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Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Medvedev, Rusya’nın saldırı halinde süper güçlü bir yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.Medvedev, “Modern, güvenilir, etkili silahların cephaneliği bugün bile, kendilerinin ve başkalarının elleriyle Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmaya hazır olanların hırslarını soğutuyor. Böyle bir duruma izin vermeyeceğiz. Ancak ülkemize bir saldırı olması durumunda anında ve süper güçlü bir yanıt verme, Devletimizi tehdit eden her türlü saldırganlığa karşılık verme kabiliyetimizin olduğunu sürekli hatırlatmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
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dmitriy medvedev, rusya, üçüncü dünya savaşı

Medvedev: Rusya Üçüncü Dünya Savaşı’na izin vermeyecek, ancak saldırıya süper güçlü yanıt verecek

22:10 17.05.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина / Fotoğraf bankasına girDmitriy Medvedev,
Dmitriy Medvedev, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkmasına izin vermeyeceğini, fakat ülkeye saldırı olması durumunda süper güçlü bir yanıt vereceğini belirtti.
Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Medvedev, Rusya’nın saldırı halinde süper güçlü bir yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Medvedev, “Modern, güvenilir, etkili silahların cephaneliği bugün bile, kendilerinin ve başkalarının elleriyle Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmaya hazır olanların hırslarını soğutuyor. Böyle bir duruma izin vermeyeceğiz. Ancak ülkemize bir saldırı olması durumunda anında ve süper güçlü bir yanıt verme, Devletimizi tehdit eden her türlü saldırganlığa karşılık verme kabiliyetimizin olduğunu sürekli hatırlatmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
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