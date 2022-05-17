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Medvedev: Rusya'nın nükleer kalkanı, ülkemizi 3. Dünya Savaşı'na itmek isteyenleri 'sakinleştiriyor'
Medvedev: Rusya'nın nükleer kalkanı, ülkemizi 3. Dünya Savaşı'na itmek isteyenleri 'sakinleştiriyor'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın nükleer kalkanının yıllardır ülkenin bağımsızlığının sağlanmasına ve Rusya'yı 3. Dünya... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T17:54+0300
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dünya
dmitriy medvedev
rusya
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Rusya Ulusal Fizik ve Matematik Merkezi'nin geliştirilmesiyle ilgili toplantıda konuşan Medvedev, "Burada çalışanların tarihi başarısı, Rusya ve müttefiklerimiz için güvenilir bir nükleer kalkan oluşturulmasıdır. Bu kalkan, uzun yıllar boyunca bağımsızlığımızı sağlıyor ve aynı zamanda ülkemizi 3. Dünya Savaşı'na veya başkaca sorunlara itmeye çalışanları 'sakinleştirmeye' yardımcı oluyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220517/almanya-turkiyenin-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-girmesine-donuk-acik-sorularini-not-ettik-1056449798.html
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dmitriy medvedev, rusya, nükleer

Medvedev: Rusya'nın nükleer kalkanı, ülkemizi 3. Dünya Savaşı'na itmek isteyenleri 'sakinleştiriyor'

17:54 17.05.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev,
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın nükleer kalkanının yıllardır ülkenin bağımsızlığının sağlanmasına ve Rusya'yı 3. Dünya Savaşı'na itmek isteyenleri geri adım attırmaya yardımcı olduğunu söyledi.
Rusya Ulusal Fizik ve Matematik Merkezi'nin geliştirilmesiyle ilgili toplantıda konuşan Medvedev, "Burada çalışanların tarihi başarısı, Rusya ve müttefiklerimiz için güvenilir bir nükleer kalkan oluşturulmasıdır. Bu kalkan, uzun yıllar boyunca bağımsızlığımızı sağlıyor ve aynı zamanda ülkemizi 3. Dünya Savaşı'na veya başkaca sorunlara itmeye çalışanları 'sakinleştirmeye' yardımcı oluyor" dedi.
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