https://tr.sputniknews.com/20220517/meteoroloji-genel-mudurlugu-istanbul-dahil-bircok-ilde-gok-gurultulu-saganak-yagis-etkili-olacak-1056427601.html
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan güncel bilgilere göre, 19 Mayıs Perşembe gününden... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T03:39+0300
2022-05-17T03:39+0300
2022-05-17T03:39+0300
türkiye
meteoroloji
yağmur
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 17 Mayıs Salı günü başlayan yağışların, 19 Mayıs Perşembe gününden itibaren İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor.Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar en az 5 gün boyunca etkisini devam ettirecek. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
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meteoroloji, yağmur, sağanak yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan güncel bilgilere göre, 19 Mayıs Perşembe gününden itibaren İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 17 Mayıs Salı günü başlayan yağışların, 19 Mayıs Perşembe gününden itibaren İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar en az 5 gün boyunca etkisini devam ettirecek. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.