https://tr.sputniknews.com/20220517/meteorolojiden-marmara-icin-sari-kodlu-uyari-1056444060.html

Meteoroloji'den Marmara için 'sarı kodlu' uyarı

Meteoroloji'den Marmara için 'sarı kodlu' uyarı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek 'sarı' kod ile uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde çarşamba... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T14:11+0300

2022-05-17T14:11+0300

2022-05-17T14:15+0300

marmara bölgesi

istanbul

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde yağışın 18 Mayıs çarşamba günü başlayacağını ve perşembe günü etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.Meteoroloji'nin 7 günlük hava tahmininde "Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü yağışla birlikte batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, mevsim normalleri altına düşeceği, hafta sonunda tekrar artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor" belirtildi.Renk kodları uyarılarıKırmızı: Kırmızı, havayla ilgili 'çok tehlikeli durum'un olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor.Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor.Turuncu: Turuncu, havayla ilgili 'tehlikeli durum'larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor.Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.Sarı: Sarı, havada 'potansiyel tehlike durumu'na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.Yeşil: Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılıyor

https://tr.sputniknews.com/20220517/meteoroloji-genel-mudurlugu-istanbul-dahil-bircok-ilde-gok-gurultulu-saganak-yagis-etkili-olacak-1056427601.html

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marmara bölgesi, istanbul, meteoroloji genel müdürlüğü