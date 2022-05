https://tr.sputniknews.com/20220517/oktay-cezayirle-dis-ticaretimiz-2022nin-ilk-4-ayinda-2-milyar-dolar-seviyesinde-1056452119.html

Oktay: Cezayir'le dış ticaretimiz 2022'nin ilk 4 ayında 2 milyar dolar seviyesinde

Oktay: Cezayir'le dış ticaretimiz 2022'nin ilk 4 ayında 2 milyar dolar seviyesinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 yılında Cezayir ile dış ticaretimiz önemli bir ivme yakalayarak yüzde 35 artışla 4.2 milyar dolar, 2022 yılının ilk... 17.05.2022

stanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sözlerine, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u Ankara'nın ardından İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladı.Oktay, dün ilk toplantısı son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kazan-kazan temelinde sürdürülebilir iş birliklerine temel teşkil edeceğini belirterek Cezayir'in bağımsızlığının ve diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 60. yılında gerçekleştirilmesinin ziyarete tarihi bir mahiyet kattığını söyledi.Türkiye'nin, üç kıtanın ortasında, yaklaşık 1 milyar insana serbest ulaşımı destekleyen stratejik bir konuma sahip olduğunun altını çizen Oktay, Türkiye'de üretim yapan yatırımcıların, güçlü lojistik imkanlar sayesinde ürünlerini kesintisiz olarak dünyanın dört bir yanına kolaylıkla ulaştırdığını belirtti.Oktay, Türkiye'nin girişimci iş kültürü üretim yapılarını destekleyen nitelikteki beşeri sermayesinin yatırımcılar nezdinde öne çıktığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:"Bayrak taşıyıcı kuruluşumuz THY, 128 ülkede 328 destinasyona uçan filosuyla sadece 4 saatlik uçuşla 1.3 milyarlık nüfusa ve 26 trilyon dolarlık devasa bir pazara erişim imkanı sunmaktadır. Bir başka önemli avantaj ise Türkiye'nin üretim kapasitesi ve sürekli daha da iyileştirdiğimiz iş dostu yatırım ortamıdır. Üretimi ve ihracatı destekleyen politikalarımızla ekonomimizin temellerini daha da sağlamlaştırarak sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve refah için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracata odaklanmış durumdayız. İhracatımız 2021 yılında yüzde 33 artış göstererek 225 milyar doları geçmiş ve böylece tarihteki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2022 yılında ise henüz ilk dört aylık dönemde yüzde 21,7 artışla 84 milyar dolarlık bir ihracat büyüklüğüne ulaşmış bulunuyoruz.Güçlenen ihracatın büyüme performansımız üzerindeki etkisini de açık bir şekilde görmekteyiz. Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 ile son 10 yılın en güçlü büyüme hızına ulaşırken söz konusu büyümenin yüzde 44.2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşmiştir. Öncü göstergelere göre büyüme hızının 2022 yılının ilk çeyreğinde yine yüksek seyretmesi ve yüzde 6-7 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarı yüzde 81'lik artışla 14.2 milyar dolara ulaşmıştır. En çok yatırım alan sektörler, toptan ve perakende ticaret sektörü, imalat sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal hizmetler ve ulaştırma-depolama faaliyetleridir. Orijinal ekipman üreticisi OEM'ler, ülkemizde uzun yıllardır yatırımlarını büyütmektedir."Uluslararası şirketlerin Türkiye'de üretim yapmanın yanı sıra AR-GE merkezi, tasarım ofisi, satın alma birimi ve test merkezi gibi üretim öncesi fonksiyonlarını da Türkiye'ye taşıdığını aktaran Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz." dedi.Oktay, yürürlükteki yatırımcı dostu politikalar ile uluslararası yatırımcılara güvenli bir iş ortamı sağlandığının altını çizerek makroekonomik istikrarı güvence altına almanın, katma değeri yüksek üretimi artırmanın ve cari dengeyi sağlamanın ekonomi politikasının temel öncelikleri arasında olduğunu söyledi.Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefini ve yeşil dönüşüm vizyonu doğrultusunda, yeşil finansman ekosistemi oluşturma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Oktay, bu konuda tüm ilgili kurumların kendi alanlarında gerekli altyapının güçlü bir şekilde oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.Türkiye'nin tüm yatırımcılar için güvenilir ve dayanıklı bir üs teşkil ettiğini ve iş insanlarının Cezayir ile yeni iş birlikleri için önemli potansiyele sahip olduğunu dile getiren Oktay şöyle devam etti:"2021 yılında Cezayir ile dış ticaretimiz önemli bir ivme yakalayarak yüzde 35 artışla 4,2 milyar dolar, 2022 yılının ilk 4 ayında ise yüzde 41,3 artışla 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Gerçekleşen rakamlar, 5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefini bu yıl rahatlıkla aşacağımızı gösterdi. Bundan sonraki hedefimiz, dün mutabık kalınan 10 milyar dolar seviyesine en kısa zamanda ulaşmaktır. Başta demir-çelik, kimyevi ürünler, tekstil ve ilaç sektörleri olmak üzere 5 milyar dolar seviyesine ulaşan yatırım büyüklüğü ile Cezayir, ülkemizin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülkedir. Cezayir'in yatırım ortamını iyileştirmeye dönük önemli adımlarını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Cezayir'de faaliyet gösteren yaklaşık 1400'ü aşkın Türk şirketi, 30 bin Cezayirli kardeşimize sağladığı istihdam ile Cezayir ekonomisine katkı sunmaktadır. Türk firmaları, Cezayir'in hidrokarbon dışı ihracatını artırmak hedefine de olumlu etkide bulunmaktadır."Özellikle Türk müteahhitlik sektörünün Cezayir için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Oktay, "Cezayir'de firmalarımız birçok toplu konut projesini hayata geçirmiş, Cezayir'in altyapısı için önem arz eden demir yolu, kara yolu ve baraj projeleri de dahil pek çok projeyi başarıyla tamamlamıştır." dedi.Bugün Cezayir'in neredeyse tüm bölgelerinde Türk firmalarının üstlendiği 10 binlerce konut yapımı ve birçok altyapı projesinin bulunduğunu belirten Oktay, "Önümüzdeki dönemde Cezayir'de nice altyapı ve üst yapı projelerinde yine Türk müteahhitlik firmalarının imzasını göreceğimize inanıyorum." diye konuştu.Cezayirli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının da atılım döneminde olduğunu belirten Oktay, Adana Ceyhan'da bulunan 1,7 milyar dolarlık polipropilen yatırımının iki ülke açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.Oktay, "Ana ortakları arasında Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach'ın yer aldığı ve uluslararası iş birliğinin güçlü bir nişanesi olacak söz konusu projenin ülkemizin yıllık polipropilen üretim kapasitesini üç kata kadar artırması hedeflenmiştir. Ortak tarih, derin kardeşlik ve dostluk bağlarından güç alarak, ikili ilişkilerimizi ve iş birliğimizi her alanda daha ileriye götürmek arzusundayız." dedi.Fuat Oktay, Cezayir'in Mağrip bölgesinde ve Afrika kıtasında barış ve huzurun tesisi ve korunmasında kilit öneme sahip olduğunun bilincinde olduklarını belirterek "Biz Cezayir'i bir pazar olarak değil, bölgedeki en önemli ticaret ve üretim ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.Cezayirli iş insanlarını dost ve kardeş olarak gördüklerini dile getiren Oktay, bu ülkede faaliyet gösteren şirketlerin de aynı anlayışla çalıştığını belirtti.Oktay, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere yakışan iş birliklerini her alanda daha da güçlendireceklerinin altını çizerek özellikle tarım, gıda, enerji, madencilik, petrokimya, savunma sanayi ve turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilebilme açısından başta geldiğini kaydetti.İlk olarak 9 yıl aradan sonra geçen kasım ayında gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda gündeme gelen ve dün heyetler arası görüşmelerde değerlendirilen konuların önemli olduğunun altını çizen Oktay şunları kaydetti:"Geniş ürün yelpazesine sahip Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) hazırlıklarının tamamlanması, organize sanayi bölgeleri konusunda tecrübe paylaşımının en kısa sürede gerçekleştirilmesi, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (YKTK) taslağının kısa sürede sonuçlandırılması, e-Devlet, siber güvenlik, akıllı şehirler gibi bilişim projelerinde ortak çalışmalar yapılması süreçleri tamamlandığında iş birliklerimizin seyri şüphesiz daha da derinleşecektir. Ülkelerimizin bu örnek dayanışması ve yakın iş birliği, bölgelerimizde barış, istikrar ve refahın teminine katkı sağlamaya devam edecektir. Sizlere mevcut potansiyele hayat vermek için tarihi bir görev düşmektedir. Bu salonda pek çok büyük projeyi hayata geçirmiş, enerji, demir-çelik, inşaat, ulaştırma ve altyapı gibi farklı alanlarda hayati iş birliklerine imza atmış iş insanlarımız var. Değişen ticari dengeleri iyi değerlendirerek Türkiye-Cezayir ilişkilerinde hedeflerin çok daha ötesine geçebilirsiniz. Her birinizi karşılıklı yatırımları artırmaya ve Türkiye-Cezayir dostluğuna katkı vermeye davet ediyorum."

