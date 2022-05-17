https://tr.sputniknews.com/20220517/para-karsiliginda-ikamet-izni-cikarttigi-iddia-edilen-yabanci-uyruklu-kisi-yakalandi-1056426155.html
Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen yabancı uyruklu kişi yakalandı
Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen yabancı uyruklu kişi yakalandı
İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" yönünde paylaşım yapan yabancı... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T01:29+0300
2022-05-17T01:29+0300
2022-05-17T01:31+0300
dünya
istanbul
istanbul valiliği
esenyurt
yabancı uyruklu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406274_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_cfb8b86cc278b935419e5df6b2383192.jpg
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformları üzerinden "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" şeklinde açıklamalarda bulunduğu belirlenen bir danışmanlık şirketi ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, yapılan çalışmalarda 16 Mayıs'ta şirketin Esenyurt ilçesindeki adresine gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu M.T.T'nin gözaltına alındığı belirtildi.Söz konusu adreste arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, 2 adet geçici koruma belgesi, para makbuzları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 950 lira ve 2 bin 55 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.M.T.T. ile ilgili "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan tahkikat başlatıldığı kaydedilen açıklamada, zanlının sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği ifade edildi.Danışmanlık şirketi adı altında kullanılan işyeri de ruhsatsız faaliyetten dolayı zabıta görevlilerince mühürlendi.
istanbul
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406274_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_97270558535edde4153b2680a01c745d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, istanbul valiliği, esenyurt, yabancı uyruklu
Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen yabancı uyruklu kişi yakalandı
01:29 17.05.2022 (güncellendi: 01:31 17.05.2022) Abone ol
İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" yönünde paylaşım yapan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformları üzerinden "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" şeklinde açıklamalarda bulunduğu belirlenen bir danışmanlık şirketi ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, yapılan çalışmalarda 16 Mayıs'ta şirketin Esenyurt ilçesindeki adresine gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu M.T.T'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Söz konusu adreste arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, 2 adet geçici koruma belgesi, para makbuzları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 950 lira ve 2 bin 55 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.
M.T.T. ile ilgili "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan tahkikat başlatıldığı kaydedilen açıklamada, zanlının sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği ifade edildi.
Danışmanlık şirketi adı altında kullanılan işyeri de ruhsatsız faaliyetten dolayı zabıta görevlilerince mühürlendi.