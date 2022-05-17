https://tr.sputniknews.com/20220517/patrusev-ozel-askeri-harekat-batinin-rusyada-kendine-bagli-rejim-kurma-planlarini-suya-dusurdu-1056448815.html

Patruşev: Özel askeri harekat, Batı'nın Rusya'da kendine bağlı rejim kurma planlarını suya düşürdü

Patruşev: Özel askeri harekat, Batı'nın Rusya'da kendine bağlı rejim kurma planlarını suya düşürdü

Batı'nın Rusya'da kendi kontrolüne altında bulunan bir rejim kurmak istediğini belirten Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna'da... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T16:20+0300

2022-05-17T16:20+0300

2022-05-17T16:20+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya güvenlik konseyi

nikolay patruşev

ukrayna

neoliberalizm

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Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Kurulu toplantısında konuşan Patruşev, "En nihayetinde Batı, Ukrayna'da ve bir dizi diğer ülkede olduğu gibi Rusya'da Batılı güçlerin kontrolünde bir rejim kurmak için gereken koşulları yaratmayı amaçlıyor. Özel askeri harekat, bu fikirleri bozdu" dedi.'Ulusal güvenliğe yönelik tehditler, Rusya'nın varlığını tehdit eden bir düzeye ulaşmıştı'Rusya'nın harekatı zorunlu önleyici bir tedbir olarak başlatmak zorunda kaldığını kaydeden Patruşev, "Zira ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin, ulusal çıkarlarımızın görmezden gelinme seviyesi, Rusya devletini ve Rusya'nın varlığını tehdit eden bir düzeye ulaşmıştı" ifadelerini kullandı.'Dünyadaki mevcut durumu eşi görülmemiş bir jeopolitik kriz'ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın stratejik istikrar alanındaki endişelerini görmezden geldiğini ve Rus sınırlarına doğru askeri ve siyasi yayılmayıcılık amacı güttüğünü söyleyen Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı, dünyadaki mevcut durumu eşi görülmemiş bir jeopolitik kriz olarak niteledi.'Kolektif Batı'nın neoliberalizm anlayışı, Rus dünyasını yok etmeyi amaçlayan neoliberal faşizm ideolojisine dönüştü'Patruşev, ABD ve uşakları tarafından başlatılan Rusya karşıtı küresel kampanyanın Rusya'ya karşı ilan edilmemiş savaş başlatmak için Ukrayna'nın bahane olarak kullanıldığını doğruladığını belirterek, şöyle devam etti: "Ülkemiz aleyhindeki küresel saldırganlığın sadece siyasi ve ekonomik değil, aynı zamanda ideolojik boyutu olduğunun anlaşılması önemli. Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı, kolektif Batı'nın neoliberalizm anlayışının gözlerimizin önünde öncelikle Rus dünyasını yok etmeyi amaçlayan neoliberal faşizm ideolojisine dönüştüğünü ortaya koyuyor."

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rusya, rusya güvenlik konseyi, nikolay patruşev, ukrayna, neoliberalizm