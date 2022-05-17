Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220517/peskov-turkiyenin-finlandiya-ve-isvec-konusundaki-tutumu-natonun-ic-meselesi-1056439941.html
Peskov: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç konusundaki tutumu, NATO'nun iç meselesi
Peskov: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç konusundaki tutumu, NATO'nun iç meselesi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'i NATO'da görmek istememesinin İttifak üyeleri arasındaki ilişkilerin bir konusu olduğunu ve... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T13:09+0300
2022-05-17T13:31+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
nato
isveç
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056440035_0:16:3585:2033_1920x0_80_0_0_bd2e87f184f7916d638064338c4ff460.jpg
Gazeteciler, günlük basın toplantısında Peskov'dan Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu yorumlamasını istedi. Peskov, "Bu, ülkeler arasındaki ilişkilerin ve İttifak içindeki ilişkilerin konusu. Biz, bu ilişkilere müdahil olmak istemeyiz" ifadelerini kullandı.Peskov, Kremlin'in Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini veto etmesini olası görüp görmediğinin sorulması üzerineyse "Bu, bizim meselemiz değil, NATO'ya üye devletlerin ilişkileriyle ilgili. Bizimle bir ilgisi bulunmuyor. NATO'nun genişlemesi konusundaki tutumumuz iyi biliniyor, bunu birçok kez dile getirdik. Fakat NATO üyeleri arasındaki ilişkiler bizi ilgilendirmiyor" yanıtını verdi.'Putin, Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor fakat yakın gelecekte değil' Basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin Türk medyasında yer alan haberler de gündeme geldi. Putin'in daha önce Türkiye'yi ziyaret etmesi için bir davet aldığını ve bunun geçerliliğini koruduğunu kaydeden Peskov, "Putin, bu davete mutlaka icabet edeceğini söyledi. Bu ziyaretin süreleri kararlaştırılacak ancak yakın gelecekte bu tür planlar bulunmuyor" dedi.Peskov, söz konusu davetin belirli bir zaman dilimine yönelik olmadığının da altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220517/kremlin-putinin-gelecek-gunlerde-turkiyeyi-ziyaret-etmesi-planlanmiyor-1056434671.html
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056440035_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_222c1cce2131735baf5a3a6a90643813.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, kremlin, nato, isveç, finlandiya

Peskov: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç konusundaki tutumu, NATO'nun iç meselesi

13:09 17.05.2022 (güncellendi: 13:31 17.05.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'i NATO'da görmek istememesinin İttifak üyeleri arasındaki ilişkilerin bir konusu olduğunu ve Kremlin'in buna müdahil olmak istemediğini söyledi.
Gazeteciler, günlük basın toplantısında Peskov'dan Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu yorumlamasını istedi.
Peskov, "Bu, ülkeler arasındaki ilişkilerin ve İttifak içindeki ilişkilerin konusu. Biz, bu ilişkilere müdahil olmak istemeyiz" ifadelerini kullandı.
Peskov, Kremlin'in Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini veto etmesini olası görüp görmediğinin sorulması üzerineyse "Bu, bizim meselemiz değil, NATO'ya üye devletlerin ilişkileriyle ilgili. Bizimle bir ilgisi bulunmuyor. NATO'nun genişlemesi konusundaki tutumumuz iyi biliniyor, bunu birçok kez dile getirdik. Fakat NATO üyeleri arasındaki ilişkiler bizi ilgilendirmiyor" yanıtını verdi.

'Putin, Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor fakat yakın gelecekte değil'

Basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin Türk medyasında yer alan haberler de gündeme geldi.
Putin'in daha önce Türkiye'yi ziyaret etmesi için bir davet aldığını ve bunun geçerliliğini koruduğunu kaydeden Peskov, "Putin, bu davete mutlaka icabet edeceğini söyledi. Bu ziyaretin süreleri kararlaştırılacak ancak yakın gelecekte bu tür planlar bulunmuyor" dedi.
Peskov, söz konusu davetin belirli bir zaman dilimine yönelik olmadığının da altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
DÜNYA
Kremlin: Putin'in gelecek günlerde Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanmıyor
11:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала