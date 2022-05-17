https://tr.sputniknews.com/20220517/peskov-turkiyenin-finlandiya-ve-isvec-konusundaki-tutumu-natonun-ic-meselesi-1056439941.html

Peskov: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç konusundaki tutumu, NATO'nun iç meselesi

Peskov: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç konusundaki tutumu, NATO'nun iç meselesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'i NATO'da görmek istememesinin İttifak üyeleri arasındaki ilişkilerin bir konusu olduğunu ve... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T13:09+0300

2022-05-17T13:09+0300

2022-05-17T13:31+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

nato

isveç

finlandiya

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Gazeteciler, günlük basın toplantısında Peskov'dan Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu yorumlamasını istedi. Peskov, "Bu, ülkeler arasındaki ilişkilerin ve İttifak içindeki ilişkilerin konusu. Biz, bu ilişkilere müdahil olmak istemeyiz" ifadelerini kullandı.Peskov, Kremlin'in Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini veto etmesini olası görüp görmediğinin sorulması üzerineyse "Bu, bizim meselemiz değil, NATO'ya üye devletlerin ilişkileriyle ilgili. Bizimle bir ilgisi bulunmuyor. NATO'nun genişlemesi konusundaki tutumumuz iyi biliniyor, bunu birçok kez dile getirdik. Fakat NATO üyeleri arasındaki ilişkiler bizi ilgilendirmiyor" yanıtını verdi.'Putin, Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor fakat yakın gelecekte değil' Basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin Türk medyasında yer alan haberler de gündeme geldi. Putin'in daha önce Türkiye'yi ziyaret etmesi için bir davet aldığını ve bunun geçerliliğini koruduğunu kaydeden Peskov, "Putin, bu davete mutlaka icabet edeceğini söyledi. Bu ziyaretin süreleri kararlaştırılacak ancak yakın gelecekte bu tür planlar bulunmuyor" dedi.Peskov, söz konusu davetin belirli bir zaman dilimine yönelik olmadığının da altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220517/kremlin-putinin-gelecek-gunlerde-turkiyeyi-ziyaret-etmesi-planlanmiyor-1056434671.html

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dmitriy peskov, kremlin, nato, isveç, finlandiya