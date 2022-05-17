https://tr.sputniknews.com/20220517/peskov-ukraynada-zafere-ve-tum-hedeflerimize-ulasacagimiza-eminiz--1056432500.html

Peskov: Ukrayna'da zafere ve tüm hedeflerimize ulaşacağımıza eminiz

Peskov: Ukrayna'da zafere ve tüm hedeflerimize ulaşacağımıza eminiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki özel operasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada zafere ve tüm hedeflerine ulaşacaklarına emin olduklarını... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T10:52+0300

2022-05-17T10:52+0300

2022-05-17T11:31+0300

ukrayna krizi

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dmitriy peskov

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Bir konferansta konuşan Peskov, “Her şeyin yolunda gideceğinden, zafere ve tüm hedeflerimize ulaşacağımıza eminim. Devlet başkanımız ülkeyi nereye götürdüğünü biliyor” dedi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ülkenin tamamının desteklediğini belirtti.Rusya’ya karşı diplomatik, siyasi, ekonomik bir savaş yürütüldüğünü, ülkenin izole edilmeye çalışıldığını söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Eskisi gibi yumuşak bir dille onları 'dostane olmayan ülke' olarak adlandırıyoruz. Ancak ben artık bunların düşman ülkeler olduğunu söyleyebilirim, zira yaptıkları şey savaş” dedi.ABD’nin de aralarında olduğu, Rusya’ya karşı hibrit savaş yürüten Batı ülkelerinin düşman ülkeler haline geldiğini söyleyen Peskov, Rusya’nın son yıllarda gelişim temposu kazandığını, krizlere karşı koymaya çalıştığını ve bunları yenilenmek için kullandığını kaydetti. Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın kendi çıkarlarını savunduğunu; sebat etmez, varoluşunun temel konuları bakımından ilkeli davranmazsa bir devletin bağımsızlığı ve egemenliğini kaybedeceğini ifade etti. Peskov, Rusya’nın Batı ile cepheleşme ile başa çıkabileceğini, bunun için gerekli olan her şeye sahip olduğunu kaydetti.Peskov, “Kolektif Batı’ya sesimizi duyurmaya çalıştık, füzeleri ve silahlarının sınırlarımıza yaklaşmasından hoşlanmadığımızı, NATO’nun genişlemesinden hoşlanmadığımızı söyledik. Bundan dolayı bir tehlike hissediyoruz, bunu yapmamanızı rica ediyor, ortak kıtamızda yeni güvenlik prensipleri üzerinde, ekonomi ve ticarette ayrımcılık olmaması için dünyada bir arada nasıl yaşayacağımız konusunda anlaşmaya davet ediyoruz. Bizi pek duymadılar, zira dünyada çok güçlü bir rekabet var” dedi.Peskov, günümüzde Rusya’nın siyasi, ekonomik, diplomatik anlamda ya da enformasyon alanında izole edilmesinin mümkün olmadığını ekledi. ‘Kiev tek başına Buça’da mizansen kuramazdı’ Kiev’in Buça’da ustalıkla ve kana susamış şekilde sunulan mizanseni tek başına bu kadar profesyonelce yapamayacağının açık olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, bir halkla ilişkiler, bilgi danışmanları, televizyoncu ve enformasyon savaşı uzmanları ordusunun söz konusu olduğunu ekledi.Peskov, Buça’daki provokasyonun aydınlatılmasını, olayın bağımsız şekilde soruşturulması gerektiğini kaydetti. Batı tarafından yayılan en bariz yalan örneği sorulduğunda Buça’da yaşananlara işaret eden Peskov, “Son aylarda yaşananlardan biri elbette Buça’daki. Bu, ustaca ortaya koyulmuş bir performans, yalan, basın tarafından seçilmiş ve daha sonra çeşitli devlet görevlilerinin ağzından daha fazla duyurulup yayılan bir mizansen. Bu nedenle elbette tüm bu durumu ve trajediyi aydınlatacak engelsiz ve bağımsız bir soruşturma gerekli” dedi.

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kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, buça, nato