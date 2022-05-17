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Rangers-Eintracht Frankfurt final maçı, 'yüksek riskli' ilan edildi
Rangers-Eintracht Frankfurt final maçı, 'yüksek riskli' ilan edildi
UEFA Avrupa Ligi'nde İskoçya'nın Rangers ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın oynanacak final maçına ev sahipliği yapacak İspanya'nın... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T17:14+0300
2022-05-17T17:14+0300
spor
uefa avrupa ligi
sevilla
glasgow rangers
eintracht frankfurt
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UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt - Rangers karşı karşıya gelecek.Sevilla yerel yönetimi tarafından "yüksek riskli maç" ilan edilen Eintracht Frankfurt-Rangers maçı için kentte 3 bini ulusal polis olmak üzere toplam 5 bin 500 güvenlik görevlisinin hazır bulanacağı bildirildi.Basına yapılan açıklamalarda, stat çevresi ve kent merkezlerinde taraftarın yoğunlukta olacağı bölgelerde terörle mücadele ekiplerinin de görev alacağı, çok sayıda yolun trafiğe kapatılacağı, stat çevresindeki barların teraslarının hizmet dışı olacağı bilgisi paylaşıldı.100 bin taraftar Sevilla'da olacakMaç için 100 bin kadar İskoç ve Alman taraftar kente gelirken, Sevilla ve Malaga hava limanlarında 17-19 Mayıs tarihlerinde 324 ek uçuşun planlandığı kaydedildi.Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa futbolunun en önemli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatı içinde en çok İspanyol ekipleri başarı gösterdi.Eski adı UEFA Avrupa Kupası olan organizasyon, 2009-2010 sezonunda itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla gerçekleştirilirken, söz konusu sezondan itibaren Sevilla kupayı 4 kez müzesine götürdü. Atletico Madrid'in 3 kez kazandığı kupanın şampiyonu geçen sezon bir başka İspanyol ekibi Villarreal olmuştu.UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında İspanyol ekipleri dışında iki İngiliz takımı kupa sevinci yaşadı. İngiliz ekiplerinden Chelsea'nin iki kez kazandığı kupayı, Manchester United bir defa müzesine götürdü.Eintracht Frankfurt veya Rangers'ın yarınki final maçını kazanması halinde 2009-2010 sezonundan itibaren yeni formatında oynanan Avrupa Ligi'nde, İspanyol ve İngiliz takımları dışında bir ülke temsilcisi kupayı alma başarısı gösterecek.
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uefa avrupa ligi, sevilla, glasgow rangers, eintracht frankfurt

Rangers-Eintracht Frankfurt final maçı, 'yüksek riskli' ilan edildi

17:14 17.05.2022
© FotoğrafRangers-Eintracht Frankfurt final maçı, 'yüksek riskli' ilan edildi
Rangers-Eintracht Frankfurt final maçı, 'yüksek riskli' ilan edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© Fotoğraf
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UEFA Avrupa Ligi'nde İskoçya'nın Rangers ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın oynanacak final maçına ev sahipliği yapacak İspanya'nın Sevilla kentinde, taraftarlar arasında olası şiddet olaylarına karşı güvenlik alarmı verildi.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt - Rangers karşı karşıya gelecek.
Sevilla yerel yönetimi tarafından "yüksek riskli maç" ilan edilen Eintracht Frankfurt-Rangers maçı için kentte 3 bini ulusal polis olmak üzere toplam 5 bin 500 güvenlik görevlisinin hazır bulanacağı bildirildi.

Basına yapılan açıklamalarda, stat çevresi ve kent merkezlerinde taraftarın yoğunlukta olacağı bölgelerde terörle mücadele ekiplerinin de görev alacağı, çok sayıda yolun trafiğe kapatılacağı, stat çevresindeki barların teraslarının hizmet dışı olacağı bilgisi paylaşıldı.

100 bin taraftar Sevilla'da olacak

Maç için 100 bin kadar İskoç ve Alman taraftar kente gelirken, Sevilla ve Malaga hava limanlarında 17-19 Mayıs tarihlerinde 324 ek uçuşun planlandığı kaydedildi.
Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa futbolunun en önemli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatı içinde en çok İspanyol ekipleri başarı gösterdi.

Eski adı UEFA Avrupa Kupası olan organizasyon, 2009-2010 sezonunda itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla gerçekleştirilirken, söz konusu sezondan itibaren Sevilla kupayı 4 kez müzesine götürdü. Atletico Madrid'in 3 kez kazandığı kupanın şampiyonu geçen sezon bir başka İspanyol ekibi Villarreal olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında İspanyol ekipleri dışında iki İngiliz takımı kupa sevinci yaşadı. İngiliz ekiplerinden Chelsea'nin iki kez kazandığı kupayı, Manchester United bir defa müzesine götürdü.
Eintracht Frankfurt veya Rangers'ın yarınki final maçını kazanması halinde 2009-2010 sezonundan itibaren yeni formatında oynanan Avrupa Ligi'nde, İspanyol ve İngiliz takımları dışında bir ülke temsilcisi kupayı alma başarısı gösterecek.
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