Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220517/robin-van-persienin-oglu-shaqueel-feyenoordla-sozlesme-imzaladi-1056445009.html
Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel, Feyenoord'la sözleşme imzaladı
Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel, Feyenoord'la sözleşme imzaladı
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski yıldız oyuncusu Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel ile... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T14:35+0300
2022-05-17T14:37+0300
robin van persie
spor
futbol
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056444941_0:9:940:538_1920x0_80_0_0_1d4235d5e5c62473f33a2d83fba387fb.jpg
Kulüpten yapılan açıklamada, kanatlarda ve forvet hattında oynayan 15 yaşındaki oyuncu ile 2025 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Artık kendi tarihini yazacak. İlk profesyonel sözleşmen için tebrikler Shaqueel van Persie" ifadeleri kullanıldı.Feyenoord'un altyapı direktörü Rini Coolen, Shaqueel'in performansından memnun olduklarını vurgulayarak, "Kulüpte hızlı bir gelişim kaydetti. O, akıllı ve kazanma anlayışına sahip, kolayca gol atabilen bir oyuncu. Maçlarda ve antrenmanlarda gerçek bir liderlik örneği sergiliyor. Bunun ödülünü de profesyonel sözleşme yaparak aldı" değerlendirmesinde bulundu.Fenerbahçe'de 2015-18 yıllarında forma giyen Robin van Persie'nin imza törenine küçük yaşlarda katılan Shaqueel, o dönem de sarı lacivertli kulübün altyapısında forma giymişti.
https://tr.sputniknews.com/20210905/david-beckhamin-oglu-romeo-ilk-profesyonel-sozlesmesini-imzaladi-1048628445.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056444941_0:0:832:624_1920x0_80_0_0_f9d2ab66854e1275e5e9bd267ab089ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
robin van persie, futbol, çocuk

Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel, Feyenoord'la sözleşme imzaladı

14:35 17.05.2022 (güncellendi: 14:37 17.05.2022)
© Instagram/Feyenoord RotterdamRobin van Persie, oğlu Shaqueel
Robin van Persie, oğlu Shaqueel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© Instagram/Feyenoord Rotterdam
Abone olTelegram
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski yıldız oyuncusu Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kanatlarda ve forvet hattında oynayan 15 yaşındaki oyuncu ile 2025 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Artık kendi tarihini yazacak. İlk profesyonel sözleşmen için tebrikler Shaqueel van Persie" ifadeleri kullanıldı.
Feyenoord'un altyapı direktörü Rini Coolen, Shaqueel'in performansından memnun olduklarını vurgulayarak, "Kulüpte hızlı bir gelişim kaydetti. O, akıllı ve kazanma anlayışına sahip, kolayca gol atabilen bir oyuncu. Maçlarda ve antrenmanlarda gerçek bir liderlik örneği sergiliyor. Bunun ödülünü de profesyonel sözleşme yaparak aldı" değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe'de 2015-18 yıllarında forma giyen Robin van Persie'nin imza törenine küçük yaşlarda katılan Shaqueel, o dönem de sarı lacivertli kulübün altyapısında forma giymişti.
David Beckham ve oğlu Romeo Beckham - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
YAŞAM
David Beckham'ın oğlu Romeo ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı
5 Eylül 2021, 13:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала