https://tr.sputniknews.com/20220517/rusya-abd-suriyedeki-cezaevlerinden-60-isid-militanini-ukraynada-savasmak-uzere-saliverdi-1056451751.html

Rusya: ABD, Suriye'deki cezaevlerinden 60 IŞİD militanını Ukrayna'da savaşmak üzere salıverdi

Rusya: ABD, Suriye'deki cezaevlerinden 60 IŞİD militanını Ukrayna'da savaşmak üzere salıverdi

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Basın Bürosu Şefi Sergey İvanov, Suriye'de Kürtlerin kontrolündeki cezaevlerinden yaklaşık 60 IŞİD militanının ABD... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T18:01+0300

2022-05-17T18:01+0300

2022-05-17T18:04+0300

ukrayna krizi

rusya

işid

abd

rusya dış istihbart servisi (svr)

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İvanov, "Nisan ayında ABD istihbarat servislerinin katılımıyla Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki cezaevlerinden 20-25 yaşlarındaki yaklaşık 60 IŞİD militanı salıverildi. Daha sonra bu kişiler, Ukrayna topraklarına gönderilmek üzere savaş eğitiminden geçmek amacıyla Suriye'nin Ürdün ve Irak sınırında bulunan ABD'nin Tanf askeri üssüne götürüldü" dedi.

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rusya, işid, abd, rusya dış istihbart servisi (svr)