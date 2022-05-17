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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220517/rusya-abd-suriyedeki-cezaevlerinden-60-isid-militanini-ukraynada-savasmak-uzere-saliverdi-1056451751.html
Rusya: ABD, Suriye'deki cezaevlerinden 60 IŞİD militanını Ukrayna'da savaşmak üzere salıverdi
Rusya: ABD, Suriye'deki cezaevlerinden 60 IŞİD militanını Ukrayna'da savaşmak üzere salıverdi
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Basın Bürosu Şefi Sergey İvanov, Suriye'de Kürtlerin kontrolündeki cezaevlerinden yaklaşık 60 IŞİD militanının ABD... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T18:01+0300
2022-05-17T18:04+0300
ukrayna krizi
rusya
işid
abd
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İvanov, "Nisan ayında ABD istihbarat servislerinin katılımıyla Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki cezaevlerinden 20-25 yaşlarındaki yaklaşık 60 IŞİD militanı salıverildi. Daha sonra bu kişiler, Ukrayna topraklarına gönderilmek üzere savaş eğitiminden geçmek amacıyla Suriye'nin Ürdün ve Irak sınırında bulunan ABD'nin Tanf askeri üssüne götürüldü" dedi.
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rusya, işid, abd, rusya dış istihbart servisi (svr)

Rusya: ABD, Suriye'deki cezaevlerinden 60 IŞİD militanını Ukrayna'da savaşmak üzere salıverdi

18:01 17.05.2022 (güncellendi: 18:04 17.05.2022)
© REUTERSRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© REUTERS
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Basın Bürosu Şefi Sergey İvanov, Suriye'de Kürtlerin kontrolündeki cezaevlerinden yaklaşık 60 IŞİD militanının ABD istihbarat servislerinin katılımıyla Ukrayna'da savaşmak üzere serbest bırakıldığını açıkladı.
İvanov, "Nisan ayında ABD istihbarat servislerinin katılımıyla Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki cezaevlerinden 20-25 yaşlarındaki yaklaşık 60 IŞİD militanı salıverildi. Daha sonra bu kişiler, Ukrayna topraklarına gönderilmek üzere savaş eğitiminden geçmek amacıyla Suriye'nin Ürdün ve Irak sınırında bulunan ABD'nin Tanf askeri üssüne götürüldü" dedi.
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