https://tr.sputniknews.com/20220517/rusya-azovstalde-son-24-saat-icinde-265-ukraynali-asker-silah-birakarak-teslim-oldu-1056435127.html
Rusya: Azovstal'de son 24 saat içinde 265 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu
Rusya: Azovstal'de son 24 saat içinde 265 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında son 24 saat içinde 51'i ağır yaralı olmak üzere 265 Ukraynalı askerin silah bırakarak teslim... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T11:54+0300
2022-05-17T11:54+0300
2022-05-17T12:02+0300
azovstal
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Ukrayna'daki özel askeri harekatla ilgili günlük basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Azovstal fabrikasında yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.Konaşenkov, "Mariupol'deki Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan Azov aşırı milliyetçi biriminin militanları ve Ukrayna askerleri dün teslim olmaya başladı. Geride kalan 24 saat içinde 51'i ağır yaralı olmak üzere 265 militan silah bırakarak teslim oldu" ifadelerini kullandı.
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Rusya: Azovstal'de son 24 saat içinde 265 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu
11:54 17.05.2022 (güncellendi: 12:02 17.05.2022) Abone ol
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Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında son 24 saat içinde 51'i ağır yaralı olmak üzere 265 Ukraynalı askerin silah bırakarak teslim olduğunu açıkladı.
Ukrayna'daki özel askeri harekatla ilgili günlük basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Azovstal fabrikasında yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Konaşenkov, "Mariupol'deki Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan Azov aşırı milliyetçi biriminin militanları ve Ukrayna askerleri dün teslim olmaya başladı. Geride kalan 24 saat içinde 51'i ağır yaralı olmak üzere 265 militan silah bırakarak teslim oldu" ifadelerini kullandı.