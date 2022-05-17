https://tr.sputniknews.com/20220517/rusya-ukrayna-baris-gorusmelerinden-fiilen-cekildi---1056437809.html
Rusya: Ukrayna, barış görüşmelerinden fiilen çekildi
Rusya: Ukrayna, barış görüşmelerinden fiilen çekildi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının şu anda barış görüşmeleri gerçekleştirmediklerini ve Ukrayna tarafının... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T12:37+0300
2022-05-17T12:37+0300
2022-05-17T12:37+0300
ukrayna krizi
rusya
andrey rudenko
valday tartışma kulübü
ukrayna
görüşme
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferanstaki açıklamasında, (Rusya ile Ukrayna arasında) görüşmelere devam edilmiyor. Ukrayna görüşme sürecinden fiilen çekildi. Görüşmeler herhangi bir şekilde yürütülmüyor. Rudenko, Ukrayna tarafının, Rusya’nın ilettiği barış anlaşması taslağı konusunda bir yanıt da vermediğini kaydetti. Rusya ve Ukrayna delegasyonları görüşmelerini yüz yüze ve video-konferans yoluyla gerçekleştiriyordu. Tarafların son yüz yüze görüşmesi mart sonunda İstanbul’da gerçekleşti. Görüşme sırasında birtakım temel prensipler üstünde anlaşıldığı kaydedildi. Ancak Rusya Dışişleri yetkilileri, Ukrayna’nın daha sonra İstanbul’da üstünde anlaşılan prensiplerden sapan şartlar öne sürdüğü ve müzakerelerin önünü tıkadığını açıkladı.
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rusya, andrey rudenko, valday tartışma kulübü, ukrayna, görüşme
Rusya: Ukrayna, barış görüşmelerinden fiilen çekildi
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının şu anda barış görüşmeleri gerçekleştirmediklerini ve Ukrayna tarafının müzakerelerden fiilen çekildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferanstaki açıklamasında, (Rusya ile Ukrayna arasında) görüşmelere devam edilmiyor. Ukrayna görüşme sürecinden fiilen çekildi. Görüşmeler herhangi bir şekilde yürütülmüyor.
Rudenko, Ukrayna tarafının, Rusya’nın ilettiği barış anlaşması taslağı konusunda bir yanıt da vermediğini kaydetti.
Rusya ve Ukrayna delegasyonları görüşmelerini yüz yüze ve video-konferans yoluyla gerçekleştiriyordu. Tarafların son yüz yüze görüşmesi mart sonunda İstanbul’da gerçekleşti. Görüşme sırasında birtakım temel prensipler üstünde anlaşıldığı kaydedildi. Ancak Rusya Dışişleri yetkilileri, Ukrayna’nın daha sonra İstanbul’da üstünde anlaşılan prensiplerden sapan şartlar öne sürdüğü ve müzakerelerin önünü tıkadığını açıkladı.