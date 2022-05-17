https://tr.sputniknews.com/20220517/rusya-ukrayna-baris-gorusmelerinden-fiilen-cekildi---1056437809.html

Rusya: Ukrayna, barış görüşmelerinden fiilen çekildi

Rusya: Ukrayna, barış görüşmelerinden fiilen çekildi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının şu anda barış görüşmeleri gerçekleştirmediklerini ve Ukrayna tarafının... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T12:37+0300

2022-05-17T12:37+0300

2022-05-17T12:37+0300

ukrayna krizi

rusya

andrey rudenko

valday tartışma kulübü

ukrayna

görüşme

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferanstaki açıklamasında, (Rusya ile Ukrayna arasında) görüşmelere devam edilmiyor. Ukrayna görüşme sürecinden fiilen çekildi. Görüşmeler herhangi bir şekilde yürütülmüyor. Rudenko, Ukrayna tarafının, Rusya’nın ilettiği barış anlaşması taslağı konusunda bir yanıt da vermediğini kaydetti. Rusya ve Ukrayna delegasyonları görüşmelerini yüz yüze ve video-konferans yoluyla gerçekleştiriyordu. Tarafların son yüz yüze görüşmesi mart sonunda İstanbul’da gerçekleşti. Görüşme sırasında birtakım temel prensipler üstünde anlaşıldığı kaydedildi. Ancak Rusya Dışişleri yetkilileri, Ukrayna’nın daha sonra İstanbul’da üstünde anlaşılan prensiplerden sapan şartlar öne sürdüğü ve müzakerelerin önünü tıkadığını açıkladı.

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rusya, andrey rudenko, valday tartışma kulübü, ukrayna, görüşme