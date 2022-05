https://tr.sputniknews.com/20220517/ryan-babel-taraftarimizin-kendi-oyuncumuzu-isliklamasi-kabul-edilemez-1056436428.html

Ryan Babel: Taraftarımızın kendi oyuncumuzu ıslıklaması kabul edilemez

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, açıklamalarda bulundu.Saha dışındaki hayatında çok duygusal ve sevgi dolu bir insan olduğunu söyleyen Babel, ''Ben, hassas ve duygusalım ama futbol içinde tabii ki bunu göstermemek gerekiyor, her zaman güçlü bir izlenim uyandırmalıyız. Çünkü eğer gösterirseniz insanlar bunu bir zayıflık olarak algılayabiliyor ama tabii ki günün sonunda bizler de insanız, tabii ki de bizim de duygularımız ve hislerimiz var. Ben normalde duygusal ve sevgi dolu bir insanım'' dedi.'Şanssız bir sezon oldu'Galatasaray'ın bu sezonki performansını değerlendiren 35 yaşındaki futbolcu, ''Asıl önemli olan şey takım açısından süreklilik, bu sezon takım açısından maalesef şanssız bir sezon oldu. Fakat son 3 senedir tamamen farklı takımlarla sahaya çıkıyoruz ve bu durum bazen şanssız sezonlar geçirmemize neden olabiliyor'' ifadelerini kullandı.'Fatih Terim'i çok severdim'Fatih Terim'in gidişiyle ilgili olarak ise Babel, şunları söyledi:'Seçimler kötü zamanlarda gerçekleşti'Hollandalı futbolcu, Galatasaray'da başkanlık seçimlerinin kulüp açısından kötü zamanlarda gerçekleştiğini ve kulübün istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi:'Birbirimizi suçlamak yerine hep birlikte etmeliyiz'Bu sezonki sonuçların faturasını birilerine kesmenin doğru olmadığını söyleyen yıldız futbolcu, ''Bence ilk sormamız gereken şey biz kulüp olarak neyi temsil ediyoruz? Çünkü biz bir çok farklı şeyi temsil ediyor olabiliriz. Bence oyuncular, hocalar, yönetim, saygısızlık olarak algılamasınlar ama taraftarlar da buna dahil. Çünkü biz hep birlikte Galatasaray'ın bir parçasıyız. Taraftar istemediğinde başkan değişebiliyor. Birbirimizi suçlamak yerine hep birlikte hedefe doğru hareket etmeliyiz'' dedi.'Türkçe anlamadığım için yorumlara takılmıyorum’Babel, teknik direktör Domenec Torrent döneminde çok fazla forma şansı bulmasıyla ilgili olarak taraftarlar tarafından yapılan olumsuz yorumlarla ilgili de şunları söyledi:'Galatasaray ile devam etmek istiyorum'İstanbul'da ailesiyle birlikte çok mutlu olduğunu söyleyen Babel, ''Bana kalırsa Galatasaray ile devam etmek isterim ama şu an bunu bilmiyoruz. Benimle bunu görüşecek olan yeni yönetim bile gelmedi. Ortada bilmediğim bir durum söz konusu ama ben İstanbul'u seviyorum, büyük bir kulüpte oynamayı seviyorum yine söylüyorum bana kalsa ben oynamak isterdim tabii ki'' şeklinde konuştu.'Maaşımın konuşulması saygısızlık, hoş değil'Maaşının konuşulmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, şöyle konuştu:'2-3 yıl daha futbol oynayabilirim'Yurt dışından gelen tekliflere hazırlıklı olduğunu söyleyen Babel, ''Ailem İstanbul'da ve burada devam etmek isterim. Ama herhangi bir teklif gelirse bunu da düşünebilirim, maceraya hazırım. 2-3 yıl daha oynayabileceğimi düşünüyorum. İstanbul'da mutluyum ve burada kalmak isterim'' dedi.Adının Hull City ve MLS Ligi ekipleriyle anılmasıyla ilgili olarak ise Hollandalı, ''Bununla ilgili herhangi bir bilgim yok ve yorum yapamam'' ifadelerini kullandı.'Morutan'ın her zaman yanındayız'Medyada çıkan 'Morutan'ın takım içinde yalnız kaldığı' iddialarının doğru olmadığını dile getiren tecrübeli oyuncu, ''Onun yalnız bırakıldığı yanlış lanse ediliyor. Biz Morutan'ın her zaman yanındayız. O kendini yalnız hissediyor diye düşünürseniz eğer, biz sürekli ona yardımcı olmaya çalışıyoruz ama günün sonunda İngilizce öğrenmesi gerekiyor ve bu onun kendi sorumluluğu. Futbol dünyası böyle, burası Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Galatasaray'a gelen her oyuncu bunun farkında ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Bence Morutan'ın kendini hazır hissetmesi ve buna odaklanması gerekiyor. Eksikleri olan oyuncuların her zaman kendini tamamlaması gerekir. Bu seviyede bizden beklenen budur'' dedi.'Yatırım tavsiyesi vermiyorum'Kripto para zinciriyle ilgili eğitimler aldığını ve bu konuda bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Babel, şöyle devam etti:Son olarak Galatasaraylı taraftarlara mesaj veren tecrübeli futbolcu, ''Ben mesaj vermek istediğim zaman akılda kalıcı olmasını ve insanların farklı bir açıdan bakabilmesini istiyorum, bunu düşünerek mesaj veriyorum. Örneğin sezon başında, 'Takım kazanırken destek olmak kolay ama kaybediyorken destek olmak işte asıl taraftar o zaman kendini gösterir' demiştim. Bu aynı şekilde devam ediyor. Bizim oyuncumuzun evimizde oynarken ıslıklanmasını kabul edilemez buluyorum. Bu oyuncu, rakip oyuncu değil, o senin oyuncun ve sen onu motive etmelisin. Bazı oyuncularımız korkuyordu ve deplasmanda daha rahat hissederek oynuyordu. Avrupa takımlarına karşı taraftarlar çok farklı şekilde destek oldular, bunu görünce diyoruz ki neden her maçta biz bunu göremiyoruz. Akıllıca olanı takım her maçta daha iyi oynayabilsin diye desteklemek'' açıklamasında bulundu.

