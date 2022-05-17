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Şanghay'da karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid' hedefine ulaşıldı
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid' hedefine ulaşıldı
Çin'de Omicron varyantının tetiklediği koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid'... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T12:11+0300
2022-05-17T12:11+0300
koronavirüs
çin
çin halk cumhuriyeti
kovid-19
salgın
pandemi
vaka
vaka sayısı
hong kong
tayvan
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Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında 'sıfır yayılma' hedefine ulaşıldığı bildirildi.Şanghay Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Cao Dandan, şehrin 16 ilçesinin tümünde, karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışındaki topluluk içi yayılmanın kesildiğini belirtti.'Sosyal sıfır Kovid' olarak da adlandırılan hedef, mart ortasında ortaya çıkan Omicron vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle uzun süredir karantina tedbirlerinin uygulandığı kent için dönüm noktası olarak görülüyor.Nüfusu 26 milyonu aşan kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 77, göstermeyen 746 vaka tespit edildi, 1 kişi öldü.Hayatını kaybeden kişinin 92 yaşındaki kronik rahatsızlığı bulunan bir kadın hasta olduğu bilgisi paylaşıldı.Kentte günlük vaka sayısı, son iki gündür binin altında seyrediyor.Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta başlayan kapanma, vakalar azalmadığı için belirsiz süreyle uzatılmıştı. Kısıtlamaların karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağının bildirilmesine rağmen tedbirler, şehrin büyük bölümünde uygulanmaya devam ediyordu.Son 14 günde yeni vaka kaydedilmeyen bölgelerde alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, berberler ve diğer işletmeler, 15 Mart'tan itibaren yeniden açılmıştı.Şehir yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada, 20 Mayıs'ta karantina bölgeleri dışında 'sıfır vaka' hedefine ulaşılmayı hedeflediğini bildirmişti.Yetkililer, haziran başında tüm kısıtlamaların kaldırılarak 'normale dönmeyi' hedefliyor.Pekin'de tedbirler sürüyorBaşkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 43, göstermeyen 9 vaka tespit edildi.Tüm kentte anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürürken, restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor. Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.Vakaların görüldüğü Çaoyang, Şunyi, Fangşan ve Fıngtay ilçelerindeki bazı bölgelerde toplu taşıma ve taksi hizmetleri durdurulurken, vatandaşlara bölgelerini terk etmemesi tavsiye edilmişti.Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.Ana karada 1127 vakaUlusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 175, göstermeyen 925 vaka saptandı, yurt dışı kaynaklı 51 vaka kayıtlara geçti.Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 222 bin 130 vaka tespit edildi, 5 bin 214 kişi öldü.Hong KongHong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 42'si yurt dışı kaynaklı 234 Kovid-19 vakası tespit edildi, hayatını kaybeden olmadı.Kentte martta 20 binin üzerine kadar çıkan günlük vaka sayısı son bir aydır 1000'in altında seyrediyor.Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 208 bin 740 vaka görüldü, 9 bin 361 kişi yaşamını yitirdi.Omicron vakaları, 'sıfır vaka' stratejisi için sınamaya dönüştüBulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka' stratejisi için sınamaya dönüştü.Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.TayvanÇin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da da günlük Kovid-19 vakalarının sayısındaki artış devam ediyor. Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 61 bin 697, dış kaynaklı 57 vaka tespit edildi, 29 kişi öldü.Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakaların mart sonundan itibaren katlanarak artması dikkati çekiyor.Yaklaşık 23.8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken 28 Nisan'da ise 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin, 7 Mayıs'ta 40 bin, 10 Mayıs'ta 50 bin ve 12 Mayıs'ta 60 bin eşiğini geçmişti.Salgın dalgasının Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.Tayvan otoriteleri, vaka artışı karşısında ilave koruma tedbirleri alma yoluna gitmiyor. Ada'da, Çin ana karasından farklı olarak "virüsle yaşama uyum" stratejisine geçilmekte olduğu gözleniyor.Tayvan'da bugüne dek 830 bin 257 vaka görülürken 1097 kişi yaşamını yitirdi.
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çin, çin halk cumhuriyeti, kovid-19, salgın, pandemi, vaka, vaka sayısı, hong kong, tayvan

Şanghay'da karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid' hedefine ulaşıldı

12:11 17.05.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALÇin'de Omicron varyantının tetiklediği koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid' hedefine ulaşıldığı bildirildi.
Çin'de Omicron varyantının tetiklediği koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid' hedefine ulaşıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
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Çin'de Omicron varyantının tetiklediği koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid' hedefine ulaşıldığı bildirildi.
Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında 'sıfır yayılma' hedefine ulaşıldığı bildirildi.
Şanghay Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Cao Dandan, şehrin 16 ilçesinin tümünde, karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışındaki topluluk içi yayılmanın kesildiğini belirtti.
'Sosyal sıfır Kovid' olarak da adlandırılan hedef, mart ortasında ortaya çıkan Omicron vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle uzun süredir karantina tedbirlerinin uygulandığı kent için dönüm noktası olarak görülüyor.
Nüfusu 26 milyonu aşan kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 77, göstermeyen 746 vaka tespit edildi, 1 kişi öldü.
Hayatını kaybeden kişinin 92 yaşındaki kronik rahatsızlığı bulunan bir kadın hasta olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kentte günlük vaka sayısı, son iki gündür binin altında seyrediyor.
Kim Jong-un- Kuzey Kore- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
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Dün, 10:16
Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta başlayan kapanma, vakalar azalmadığı için belirsiz süreyle uzatılmıştı. Kısıtlamaların karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağının bildirilmesine rağmen tedbirler, şehrin büyük bölümünde uygulanmaya devam ediyordu.
Son 14 günde yeni vaka kaydedilmeyen bölgelerde alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, berberler ve diğer işletmeler, 15 Mart'tan itibaren yeniden açılmıştı.
Şehir yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada, 20 Mayıs'ta karantina bölgeleri dışında 'sıfır vaka' hedefine ulaşılmayı hedeflediğini bildirmişti.
Yetkililer, haziran başında tüm kısıtlamaların kaldırılarak 'normale dönmeyi' hedefliyor.
Pekin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
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Pekin'de Kovid-19 vakaları nedeniyle 11 ilçede toplu testler uygulanacak
26 Nisan, 09:35

Pekin'de tedbirler sürüyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 43, göstermeyen 9 vaka tespit edildi.
Tüm kentte anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürürken, restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor. Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.
Vakaların görüldüğü Çaoyang, Şunyi, Fangşan ve Fıngtay ilçelerindeki bazı bölgelerde toplu taşıma ve taksi hizmetleri durdurulurken, vatandaşlara bölgelerini terk etmemesi tavsiye edilmişti.
Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
KORONAVİRÜS
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'sıfır vaka politikasını ödünsüz sürdürme' mesajı
6 Mayıs, 11:53

Ana karada 1127 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 175, göstermeyen 925 vaka saptandı, yurt dışı kaynaklı 51 vaka kayıtlara geçti.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 222 bin 130 vaka tespit edildi, 5 bin 214 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.
Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 42'si yurt dışı kaynaklı 234 Kovid-19 vakası tespit edildi, hayatını kaybeden olmadı.
Kentte martta 20 binin üzerine kadar çıkan günlük vaka sayısı son bir aydır 1000'in altında seyrediyor.
Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 208 bin 740 vaka görüldü, 9 bin 361 kişi yaşamını yitirdi.
Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç devinin ürettiği Tesla Model 3'ün tekerleği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
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Tesla, Şanghay'da üretimini durdurdu
10 Mayıs, 10:12

Omicron vakaları, 'sıfır vaka' stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka' stratejisi için sınamaya dönüştü.
Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

Tayvan

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da da günlük Kovid-19 vakalarının sayısındaki artış devam ediyor. Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 61 bin 697, dış kaynaklı 57 vaka tespit edildi, 29 kişi öldü.
Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakaların mart sonundan itibaren katlanarak artması dikkati çekiyor.
Yaklaşık 23.8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken 28 Nisan'da ise 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin, 7 Mayıs'ta 40 bin, 10 Mayıs'ta 50 bin ve 12 Mayıs'ta 60 bin eşiğini geçmişti.
Salgın dalgasının Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.
Tayvan otoriteleri, vaka artışı karşısında ilave koruma tedbirleri alma yoluna gitmiyor. Ada'da, Çin ana karasından farklı olarak "virüsle yaşama uyum" stratejisine geçilmekte olduğu gözleniyor.
Tayvan'da bugüne dek 830 bin 257 vaka görülürken 1097 kişi yaşamını yitirdi.
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
KORONAVİRÜS
Fitch: Çin'deki Kovid-19 karantinaları küresel enflasyon endişelerini yoğunlaştıracak
10 Mayıs, 21:24
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