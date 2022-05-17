https://tr.sputniknews.com/20220517/schallenberg-avusturya-tarafsiz-ulke-olarak-kalmaya-devam-edecek-1056432872.html
Schallenberg: Avusturya tarafsız ülke olarak kalmaya devam edecek
Schallenberg: Avusturya tarafsız ülke olarak kalmaya devam edecek
Avusturya Dışişleri Bakanı, NATO üyesi olmayı planlamayan Viyana'nın tarafsız statüde kalmaya devam edeceğini söyledi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T14:21+0300
2022-05-17T14:21+0300
2022-05-17T14:44+0300
ukrayna krizi
alexander schallenberg
avusturya
nato
rusya
finlandiya
isveç
tarafsız
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Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmak için terk ettiği tarafsız statü kapsamındaki Avusturya'dan durum güncellemesi geldi. Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Avusturya'nın NATO üyesi olmadığını ve yakın gelecekte olmayı planlamadığını söyledi. Brüksel'de AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Avusturyalı bakan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya resmen üyelik başvurusu kararıyla ilgili görüşü sorulduğunda, "Tümüyle saygı duyuyorum, ama bu, onların kararı, bizim değil. Avusturya tarafsız ülke olarak kalmaya devam edecek" dedi.'Putin'in güvenlik stratejisi elinde patladı'Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Finlandiya ve İsveç'in aldığı kararın 'politikalarının sorunlu olduğuna dair Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güçlü bir sinyal gönderdiği' değerlendirmesini yapan Schallenberg, "Putin, NATO'yu daha önemli hale getirdi ve elde ettiği şey iki ülkenin mecburen NATO'ya katılması oldu. Putin'in güvenlik stratejisi elinde patladı" dedi. AB'de petrol ambargosu anlaşmazlığıAB'ye 'Rusya yaptırımları konusunda birlik içinde hareket etmesi ve Moskova'ya, Ukrayna operasyonunun bedelinin yüksek kalmaya devam ettiğini açıkça bildirmesi' çağrısı yapan Schallenberg, AB üyelerinin sıradaki yaptırım paketi üzerinde 'fikir birliğine varamadıklarını' kabul ederek ekledi: "AB şu ana kadar inanılmaz birlik imajı göstermeyi başardı… ve bunu o şekilde tutmaya çalışmalı."'Balkanları Rusya'ya kaptırmamak, jeostratejik görevimiz ''Moskova'nın bölgeyi istikrarsızlaştırma yeteneğinden ve Brüksel'in Rusya'nın Balkanlar'daki etkisine karşı koyması gerektiğinden' söz eden Avusturya Dışişleri Bakanı, "Hakimiyet kazananın Avrupa değerleri ve yaşam modeli olmasını sağlamak bizim en önemli jeostratejik görevimizdir. Politikada boşluğa yer yoktur. Baskın çıkan ya bizim değer modelimiz ya da yabancı bir model olacaktır" dedi. Ukrayna'daki durum ve yeni Rusya yaptırımları gündemli AB toplantısına Kanada ve Ukrayna dışişleri bakanları da davet edildi.
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https://tr.sputniknews.com/20220517/lavrov-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-katilimi-kaydadeger-bir-sey-degistirmeyecek-1056437331.html
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Schallenberg: Avusturya tarafsız ülke olarak kalmaya devam edecek
14:21 17.05.2022 (güncellendi: 14:44 17.05.2022) Abone ol
Avusturya Dışişleri Bakanı, NATO üyesi olmayı planlamayan Viyana'nın tarafsız statüde kalmaya devam edeceğini söyledi.
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmak için terk ettiği tarafsız statü kapsamındaki Avusturya'dan durum güncellemesi geldi. Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Avusturya'nın NATO üyesi olmadığını ve yakın gelecekte olmayı planlamadığını söyledi.
Brüksel'de AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Avusturyalı bakan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya resmen üyelik başvurusu kararıyla ilgili görüşü sorulduğunda, "Tümüyle saygı duyuyorum, ama bu, onların kararı, bizim değil. Avusturya tarafsız ülke olarak kalmaya devam edecek" dedi.
'Putin'in güvenlik stratejisi elinde patladı'
Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Finlandiya ve İsveç'in aldığı kararın 'politikalarının sorunlu olduğuna dair Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güçlü bir sinyal gönderdiği' değerlendirmesini yapan Schallenberg, "Putin, NATO'yu daha önemli hale getirdi ve elde ettiği şey iki ülkenin mecburen NATO'ya katılması oldu. Putin'in güvenlik stratejisi elinde patladı" dedi.
AB'de petrol ambargosu anlaşmazlığı
AB'ye 'Rusya yaptırımları konusunda birlik içinde hareket etmesi ve Moskova'ya, Ukrayna operasyonunun bedelinin yüksek kalmaya devam ettiğini açıkça bildirmesi' çağrısı yapan Schallenberg, AB üyelerinin sıradaki yaptırım paketi üzerinde 'fikir birliğine varamadıklarını' kabul ederek ekledi: "AB şu ana kadar inanılmaz birlik imajı göstermeyi başardı… ve bunu o şekilde tutmaya çalışmalı."
'Balkanları Rusya'ya kaptırmamak, jeostratejik görevimiz '
'Moskova'nın bölgeyi istikrarsızlaştırma yeteneğinden ve Brüksel'in Rusya'nın Balkanlar'daki etkisine karşı koyması gerektiğinden' söz eden Avusturya Dışişleri Bakanı, "Hakimiyet kazananın Avrupa değerleri ve yaşam modeli olmasını sağlamak bizim en önemli jeostratejik görevimizdir. Politikada boşluğa yer yoktur. Baskın çıkan ya bizim değer modelimiz ya da yabancı bir model olacaktır" dedi.
Ukrayna'daki durum ve yeni Rusya yaptırımları gündemli AB toplantısına Kanada ve Ukrayna dışişleri bakanları da davet edildi.