https://tr.sputniknews.com/20220517/sevda-noyanin-tehdit-sucundan-yargilandigi-dava-dusuruldu-1056448570.html
Sevda Noyan'ın 'tehdit' suçundan yargılandığı dava düşürüldü
Sevda Noyan'ın 'tehdit' suçundan yargılandığı dava düşürüldü
Sevda Noyan'ın bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T16:12+0300
2022-05-17T16:12+0300
2022-05-17T16:15+0300
sevda noyan
türkiye
tehdit
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1042905128_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_3663cbe61288f95e9cbe3b97f181e357.jpg
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan sanık Sevda Noyan'ı, avukatı Oğuz Özer temsil etti. Duruşmaya, müşteki olarak katılan olmadı.Esas hakkındaki mütalaasında, Sevda Noyan hakkında, katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan dava açıldığını hatırlatan Cumhuriyet savcısı, Noyan'ın oturdukları sitedeki 3-5 kişiyi kastettiğini ve bunlarla ilgili liste hazırladığını beyan ettiğini kaydetti.Mütalaada, Noyan'ın eyleminin tehdit suçunu oluşturacağına karar verilip, sitede oturanların tespit edilerek dava dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderildiği belirtildi. Tarafların uzlaştığını aktaran duruşma savcısı mütalaasında, bu sebeple davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.Sevda Noyan'ın avukatı Oğuz Özer savunmasında, müvekkilinin suç işleme kastı veya anayasal düzene karşı sözler sarf etmediğini, aksine darbe karşıtlığı ve anayasal düzeni koruma adına beyanda bulunduğunu savundu. Noyan'ın bir daha darbe kaynaklı mağduriyetlerin yaşanmaması için elinden geleni yapabileceğini söylediğini aktaran Özer, "Kovuşturma evresinde suç vasfı değiştiği düşüncesiyle dosya, uzlaştırma bürosuna gönderilmiş ve gelen cevabi yazıda isimleri belirtilen mağdurlar ile müvekkilim arasında uzlaşmanın sağlandığı rapor edilmiştir" diyerek davanın düşürülmesini talep etti.Mahkeme, uzlaşma kapsamında kalan tehdit suçunda tarafların uzlaştığını belirterek davanın düşmesine karar verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Sevda Noyan'ın, Mayıs 2020'de katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220303/15-temmuz-kursagimizda-kaldi-listem-hazir-diyen-sevda-noyanin-dosyasi-uzlastirmaya-gonderildi-1054396346.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1042905128_61:0:814:565_1920x0_80_0_0_dcd892cfc7d55e75fd9335c993536144.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sevda noyan , tehdit, dava
Sevda Noyan'ın 'tehdit' suçundan yargılandığı dava düşürüldü
16:12 17.05.2022 (güncellendi: 16:15 17.05.2022) Abone ol
Sevda Noyan'ın bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, tarafların uzlaşması gerekçesiyle düşürüldü.
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan sanık Sevda Noyan'ı, avukatı Oğuz Özer temsil etti. Duruşmaya, müşteki olarak katılan olmadı.
Esas hakkındaki mütalaasında, Sevda Noyan hakkında, katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan dava açıldığını hatırlatan Cumhuriyet savcısı, Noyan'ın oturdukları sitedeki 3-5 kişiyi kastettiğini ve bunlarla ilgili liste hazırladığını beyan ettiğini kaydetti.
Mütalaada, Noyan'ın eyleminin tehdit suçunu oluşturacağına karar verilip, sitede oturanların tespit edilerek dava dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderildiği belirtildi. Tarafların uzlaştığını aktaran duruşma savcısı mütalaasında, bu sebeple davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.
Sevda Noyan'ın avukatı Oğuz Özer savunmasında, müvekkilinin suç işleme kastı veya anayasal düzene karşı sözler sarf etmediğini, aksine darbe karşıtlığı ve anayasal düzeni koruma adına beyanda bulunduğunu savundu. Noyan'ın bir daha darbe kaynaklı mağduriyetlerin yaşanmaması için elinden geleni yapabileceğini söylediğini aktaran Özer, "Kovuşturma evresinde suç vasfı değiştiği düşüncesiyle dosya, uzlaştırma bürosuna gönderilmiş ve gelen cevabi yazıda isimleri belirtilen mağdurlar ile müvekkilim arasında uzlaşmanın sağlandığı rapor edilmiştir"
diyerek davanın düşürülmesini talep etti.
Mahkeme, uzlaşma kapsamında kalan tehdit suçunda tarafların uzlaştığını belirterek davanın düşmesine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Sevda Noyan'ın, Mayıs 2020'de katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.