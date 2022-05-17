https://tr.sputniknews.com/20220517/suriyedeki-abd-ussunun-cevresine-roketli-saldiri-1056427488.html
Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı
Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı
Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi askeri üssü çevresine roket saldırısı düzenlendi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T02:51+0300
2022-05-17T02:51+0300
2022-05-17T02:55+0300
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suriye
haseke
şeddadi
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Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre Haseke'nin Şeddadi ilçesinde konuşlu ABD güçlerinin askeri üssü çevresine üç roket saldırısı gerçekleştirildi.Saldırıyla ilgili daha fazla detay verilmedi.AA'nın haberine göre ise, saldırılarda askeri üste herhangi bir zayiat olmadı.
suriye
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abd, suriye, haseke, şeddadi
Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı
02:51 17.05.2022 (güncellendi: 02:55 17.05.2022) Abone ol
Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi askeri üssü çevresine roket saldırısı düzenlendi.
Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre Haseke'nin Şeddadi ilçesinde konuşlu ABD güçlerinin askeri üssü çevresine üç roket saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırıyla ilgili daha fazla detay verilmedi.
AA'nın haberine göre ise, saldırılarda askeri üste herhangi bir zayiat olmadı.