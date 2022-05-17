https://tr.sputniknews.com/20220517/suriyedeki-abd-ussunun-cevresine-roketli-saldiri-1056427488.html

Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı

Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi askeri üssü çevresine roket saldırısı düzenlendi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

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abd

suriye

haseke

şeddadi

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Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre Haseke'nin Şeddadi ilçesinde konuşlu ABD güçlerinin askeri üssü çevresine üç roket saldırısı gerçekleştirildi.Saldırıyla ilgili daha fazla detay verilmedi.AA'nın haberine göre ise, saldırılarda askeri üste herhangi bir zayiat olmadı.

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haseke

şeddadi

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abd, suriye, haseke, şeddadi