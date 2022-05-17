https://tr.sputniknews.com/20220517/talibandan-aciklama-abdyi-dusman-olarak-gormuyoruz-1056439149.html

Taliban'dan açıklama: ABD'yi düşman olarak görmüyoruz

Taliban'dan açıklama: ABD'yi düşman olarak görmüyoruz

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakan Vekili Hakkani, ABD'yi düşman olarak görmediklerini söyledi. Kız çocuklarının eğitim hakkının engellenmesine ilişkin... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T13:15+0300

2022-05-17T13:15+0300

2022-05-17T13:28+0300

taliban kontrolünde afganistan

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kız çocuğu

eğitim

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Ağustos 2021'de Afganistan'da hakimiyeti ele geçiren Taliban'ın oluşturduğu geçici hükümetin İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani, CNN editörlerinden Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı.Son 20 yılın savunmaya yönelik mücadele ve savaş durumuyla geçtiğini ifade eden Hakkani, ancak gelecekte 'ABD ve uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olmak' istediklerini söyledi.Amerikalıları şu anda düşman olarak görmediklerini ifade eden Hakkani, fakat Afganların ABD'nin niyeti hakkında bazı çekinceleri olduğunu belirtti.Hakkani, uluslararası kanunlara göre 'Afganistan'ın özgürlüğünü savunmanın' meşru hakları olduğunu ifade etti.Hakkani, 'son 20 yılın savunma ve savaş durumunu içerdiğini' ancak gelecekte ABD ve uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini söyledi.Amanpour'un, Afganistan'ın ABD ve müttefiklerine karşı yeniden bir terörizm üssü haline gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Hakkani, ülke içinde bazı tehditlerin olduğunu belirterek ancak ülkesinin herhangi birine karşı tehdit olarak kullanılmayacağının garantisini verdiklerini kaydetti.Hakkani, Taliban'ın ABD ile 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan, Afganistan'ın Amerikalıları hedef alan teröristler için bir sığınak haline gelmesine izin vermeyecekleri taahhüdünün yer aldığı anlaşmaya saygı gösterme niyetinde olduğunu belirtti.Kız çocuklarının eğitimi Afganistan'da kız çocuklarının eğitim hakkı da dahil olmak üzere diğer birçok sosyal hakkı, çoğu ülkenin terör listesinde yer alan radikal İslamcı Taliban tarafından engelleniyor. Bu konuya ilişkin de açıklamalarda bulunan Hakkani, kız çocuklarının eğitim hakkını yeniden elde edeceğinin sözünü verdi. Örgütün bu konuda 'sert bir yaklaşımıın olmadığını' söyleyen Hakkani, "Kadınların eğitimine karşı çıkan kimse yok” dedi.Kız çocuklarının zaten ilkokula gidebildiğini savunan Hakkani, kızların ortaokula devam etmelerini sağlayacak bir mekanizma üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.Eğitimin 'Afgan kültürü' ve 'İslami ilkelere' dayalı olması gerektiğini söyleyen örgüt yetkilisi, "Çok yakında bu konuyla ilgili çok güzel haberler duyacaksınız" diye ekledi.10 milyon dolarlık bir ödülle FBI'ın 'en çok arananlar' listesinde yer alan Hakkani, son 20 yılda Afganistan'da Taliban tarafından gerçekleştirilen en şiddetli saldırılardan bazılarını organize etmekle suçlanıyor.

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afganistan, abd, taliban, açıklama, düşman, kız, kız çocuğu, eğitim