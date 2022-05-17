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Tıp fakültesindeki tören esnasında öğrencileri taşıyan platform çöktü
Tıp fakültesindeki tören esnasında öğrencileri taşıyan platform çöktü
Erzurum’da tıp fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
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Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü, şans eseri kimse yaralanmadı.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencilerin bulunduğu platform bir anda çöktü. Törene katılan öğrenciler ve aileleri büyük korku yaşadı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda platformun çökme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220511/bursada-avmde-bulunan-bir-magazanin-tavani-coktu-1056276987.html
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erzurum, tören, sahne

Tıp fakültesindeki tören esnasında öğrencileri taşıyan platform çöktü

12:40 17.05.2022
© İHA / ÖZGE BOZOTören esnasında öğrencileri taşıyan platform çöktü
Tören esnasında öğrencileri taşıyan platform çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© İHA / ÖZGE BOZO
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Erzurum’da tıp fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü.
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü, şans eseri kimse yaralanmadı.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencilerin bulunduğu platform bir anda çöktü.
Törene katılan öğrenciler ve aileleri büyük korku yaşadı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda platformun çökme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
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Bursa'da AVM'de bulunan bir mağazanın tavanı çöktü
11 Mayıs, 13:35
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