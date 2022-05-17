https://tr.sputniknews.com/20220517/toren-esnasinda-ogrencileri-tasiyan-platform-coktu-1056438250.html
Tıp fakültesindeki tören esnasında öğrencileri taşıyan platform çöktü
Tıp fakültesindeki tören esnasında öğrencileri taşıyan platform çöktü
Erzurum’da tıp fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T12:40+0300
2022-05-17T12:40+0300
2022-05-17T12:40+0300
türkiye
erzurum
tören
sahne
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Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü, şans eseri kimse yaralanmadı.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencilerin bulunduğu platform bir anda çöktü. Törene katılan öğrenciler ve aileleri büyük korku yaşadı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda platformun çökme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220511/bursada-avmde-bulunan-bir-magazanin-tavani-coktu-1056276987.html
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erzurum, tören, sahne
Tıp fakültesindeki tören esnasında öğrencileri taşıyan platform çöktü
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Erzurum’da tıp fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü.
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü, şans eseri kimse yaralanmadı.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencilerin bulunduğu platform bir anda çöktü.
Törene katılan öğrenciler ve aileleri büyük korku yaşadı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda platformun çökme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.