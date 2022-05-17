https://tr.sputniknews.com/20220517/toren-esnasinda-ogrencileri-tasiyan-platform-coktu-1056438250.html

Tıp fakültesindeki tören esnasında öğrencileri taşıyan platform çöktü

Tıp fakültesindeki tören esnasında öğrencileri taşıyan platform çöktü

Erzurum’da tıp fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T12:40+0300

2022-05-17T12:40+0300

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türkiye

erzurum

tören

sahne

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Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü, şans eseri kimse yaralanmadı.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencilerin bulunduğu platform bir anda çöktü. Törene katılan öğrenciler ve aileleri büyük korku yaşadı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda platformun çökme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220511/bursada-avmde-bulunan-bir-magazanin-tavani-coktu-1056276987.html

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erzurum, tören, sahne