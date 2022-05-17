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https://tr.sputniknews.com/20220517/trafik-sigortasi-yonetmeligi-degisti-hazirandan-itibaren-yuzde-25-artacak-1056426390.html
Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Haziran'dan itibaren yüzde 25 artacak
Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Haziran'dan itibaren yüzde 25 artacak
Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T01:36+0300
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türkiye
trafik
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Trafik sigortası yönetmeliği değişti.Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı.Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.
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trafik, resmi gazete

Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Haziran'dan itibaren yüzde 25 artacak

01:36 17.05.2022
© AAGazete - resmi ilan
Gazete - resmi ilan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.
Trafik sigortası yönetmeliği değişti.

Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı.
Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.
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