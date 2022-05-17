https://tr.sputniknews.com/20220517/trafik-sigortasi-yonetmeligi-degisti-hazirandan-itibaren-yuzde-25-artacak-1056426390.html
Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Haziran'dan itibaren yüzde 25 artacak
Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Haziran'dan itibaren yüzde 25 artacak
Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T01:36+0300
2022-05-17T01:36+0300
2022-05-17T01:36+0300
türkiye
trafik
resmi gazete
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Trafik sigortası yönetmeliği değişti.Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı.Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.
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trafik, resmi gazete
Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Haziran'dan itibaren yüzde 25 artacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.
Trafik sigortası yönetmeliği değişti.
Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı.
Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.