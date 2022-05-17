https://tr.sputniknews.com/20220517/trafik-sigortasi-yonetmeligi-degisti-hazirandan-itibaren-yuzde-25-artacak-1056426390.html

Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Haziran'dan itibaren yüzde 25 artacak

Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Haziran'dan itibaren yüzde 25 artacak

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T01:36+0300

2022-05-17T01:36+0300

2022-05-17T01:36+0300

türkiye

trafik

resmi gazete

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Trafik sigortası yönetmeliği değişti.Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı.Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.

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trafik, resmi gazete