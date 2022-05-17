https://tr.sputniknews.com/20220517/turkiye-ve-azerbaycan-saglik-bakanliklari-arasinda-is-birligi-protokolu-imzalandi-1056451291.html

Türkiye ve Azerbaycan Sağlık Bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ve Azerbaycan Sağlık Bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk resmi yurt dışı programını gerçekleştiren Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T17:39+0300

2022-05-17T17:39+0300

2022-05-17T17:39+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

türkiye

azerbaycan

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Yaklaşık 1 saat süren ikili görüşme sonrasında, 2022-2023 yıllarını kapsayan "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği ve Yol Haritası" protokolü imza altına alındı. Eylem planının hayata geçirilmesi için de Ortak Çalışma Grubu kuruldu.Bakan Koca, imzalanan eylem planıyla mevcut iş birliğine yeni bir ivme kazandıracaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın İlham Alivey cenapları arasındaki güçlü dostluk ve ortak çalışma isteği, bakanlıklar arasındaki ilişkilerimizin olumlu yönde seyretmesine büyük katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:Türk Tıp Dünyası Kongresi'nin ekim ayında İstanbul’da düzenlenmesiyle ilgili çalışmalara başladıklarını vurgulayan Bakan Koca, Azerbaycan’da "Ortak Sağlık İş Forumu" düzenlenmesini de önerdi."Hem koronavirüs pandemisi hem de Rusya- Ukrayna savaşı bize göstermiştir ki ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz tedariki başta olmak üzere sağlık alanındaki tüm ihtiyaçların zamanlıca karşılanması daha da önem kazanmıştır. Tüm bu yaşananlar, yakın dayanışma içinde olmamız gerekliliğini bir kez daha bizlere göstermiştir." diyen Koca, Sağlık İş Forumu ile ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, aşı, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları, uluslararası hasta tedavisi konularında iş birliğini geliştirebileceklerini vurguladı.Konuk Bakan Musayev ise ilk yurt dışı seyahatinde kardeş ülkede bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.Salgın döneminde verdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Musayev, ülkesinde yürüttükleri TURKOVAC çalışmasının iyi neticeler vereceğinden emin olduğunu söyledi.Konuk Bakan ayrıca bu yıl içinde Türkiye-Azerbaycan Ortak Sağlık İş Forumu düzenlenmesinden memnuniyet duyacaklarını bildirdi.Görüşmenin ardından imza töreni düzenlendi.

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sağlık bakanlığı, türkiye, azerbaycan