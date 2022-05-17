https://tr.sputniknews.com/20220517/tutuklanan-ogretmenin-istismar-ettigi-ogrenci-sayisi-26ya-cikti-1056453773.html

Tutuklanan öğretmenin istismar ettiği öğrenci sayısı 26’ya çıktı

Tutuklanan öğretmenin istismar ettiği öğrenci sayısı 26’ya çıktı

Samsun'da görev yaptığı ortaokulda öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmenin cinsel saldırısına maruz kalan öğrencisi sayısı 26'ya çıktı... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T19:56+0300

2022-05-17T19:56+0300

2022-05-17T19:56+0300

türkiye

çocuk istismarı

taciz

samsun

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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda matematik öğretmeni olan evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Z.K.’nin okuldaki 18 öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürüldü. 9 öğrencinin durumu ailelerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan Z.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu’ndaki sorgusunun ardından bur hafta önce Samsun Adliyesine sevk edildi.İddiaya göre, öğretmen Z.K.’nin adliyede bulunduğu sırada 9 öğrencinin daha tacize uğradığı ortaya çıktı.'Azarladığım için bana iftira attılar'Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.K., “Derslerine girdiğim 6 ve 7 sınıftaki öğrenciler derslerinde başarısızdı. Onlara matematik dersi verdim. Kesinlikle elle tacizde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Başarılarını artırmak için öğrencilere baskı kurmaya çalıştım. Bu nedenle de öğrencileri azarladığım için bana iftira atmaktadırlar” demişti.Beş öğrenciye tacizden yargılanmış Olayın ortaya çıkması üzerine yeni yeni öğrencilerin de öğretmenin kendisini de tacizde bulunduğunu belirtmesi üzerine olayda mağdur öğrenci sayısı 26’ya çıktığı öğrenildi.Öğretmen Z.K.’nin 2016 yılında Alaçam ilçesindeki bir ortaokulda görev yaparken 5 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açıldığı ortaya çıktı.Z.K.’nın bu nedenle 7-8 ay açıkta kaldığı ve yargılandığı mahkemece beraat kararı verilemesinin ardından mesleğine geri döndüğü, dosyanın Yargıtay’da olduğu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 öğrenciye tacizden beraat kararı verilmesini, 2 öğrenciyi tacizden ise cezalandırılmasını talep ettiği ve sürecin sürdüğü öğrenildi.

türkiye

samsun

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çocuk istismarı, taciz, samsun