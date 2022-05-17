https://tr.sputniknews.com/20220517/tutuklanan-ogretmenin-istismar-ettigi-ogrenci-sayisi-26ya-cikti-1056453773.html
Tutuklanan öğretmenin istismar ettiği öğrenci sayısı 26’ya çıktı
Tutuklanan öğretmenin istismar ettiği öğrenci sayısı 26’ya çıktı
Samsun'da görev yaptığı ortaokulda öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmenin cinsel saldırısına maruz kalan öğrencisi sayısı 26'ya çıktı... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T19:56+0300
2022-05-17T19:56+0300
2022-05-17T19:56+0300
türkiye
çocuk istismarı
taciz
samsun
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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda matematik öğretmeni olan evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Z.K.’nin okuldaki 18 öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürüldü. 9 öğrencinin durumu ailelerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan Z.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu’ndaki sorgusunun ardından bur hafta önce Samsun Adliyesine sevk edildi.İddiaya göre, öğretmen Z.K.’nin adliyede bulunduğu sırada 9 öğrencinin daha tacize uğradığı ortaya çıktı.'Azarladığım için bana iftira attılar'Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.K., “Derslerine girdiğim 6 ve 7 sınıftaki öğrenciler derslerinde başarısızdı. Onlara matematik dersi verdim. Kesinlikle elle tacizde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Başarılarını artırmak için öğrencilere baskı kurmaya çalıştım. Bu nedenle de öğrencileri azarladığım için bana iftira atmaktadırlar” demişti.Beş öğrenciye tacizden yargılanmış Olayın ortaya çıkması üzerine yeni yeni öğrencilerin de öğretmenin kendisini de tacizde bulunduğunu belirtmesi üzerine olayda mağdur öğrenci sayısı 26’ya çıktığı öğrenildi.Öğretmen Z.K.’nin 2016 yılında Alaçam ilçesindeki bir ortaokulda görev yaparken 5 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açıldığı ortaya çıktı.Z.K.’nın bu nedenle 7-8 ay açıkta kaldığı ve yargılandığı mahkemece beraat kararı verilemesinin ardından mesleğine geri döndüğü, dosyanın Yargıtay’da olduğu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 öğrenciye tacizden beraat kararı verilmesini, 2 öğrenciyi tacizden ise cezalandırılmasını talep ettiği ve sürecin sürdüğü öğrenildi.
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çocuk istismarı, taciz, samsun
Tutuklanan öğretmenin istismar ettiği öğrenci sayısı 26’ya çıktı
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Samsun'da görev yaptığı ortaokulda öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmenin cinsel saldırısına maruz kalan öğrencisi sayısı 26'ya çıktı. Öğretmenin daha önce görev yaptığı okulda da 5 öğrenciyi taciz etmekten yargılandığı mahkemenin beraat kararı vermesinin ardından görevine döndüğü, davanın halen Yargıtay'da olduğu öğrenildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda matematik öğretmeni olan evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Z.K.’nin okuldaki 18 öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürüldü. 9 öğrencinin durumu ailelerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan Z.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu’ndaki sorgusunun ardından bur hafta önce Samsun Adliyesine sevk edildi.
İddiaya göre, öğretmen Z.K.’nin adliyede bulunduğu sırada 9 öğrencinin daha tacize uğradığı ortaya çıktı.
'Azarladığım için bana iftira attılar'
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.K., “Derslerine girdiğim 6 ve 7 sınıftaki öğrenciler derslerinde başarısızdı. Onlara matematik dersi verdim. Kesinlikle elle tacizde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Başarılarını artırmak için öğrencilere baskı kurmaya çalıştım. Bu nedenle de öğrencileri azarladığım için bana iftira atmaktadırlar” demişti.
Beş öğrenciye tacizden yargılanmış
Olayın ortaya çıkması üzerine yeni yeni öğrencilerin de öğretmenin kendisini de tacizde bulunduğunu belirtmesi üzerine olayda mağdur öğrenci sayısı 26’ya çıktığı öğrenildi.
Öğretmen Z.K.’nin 2016 yılında Alaçam ilçesindeki bir ortaokulda görev yaparken 5 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açıldığı ortaya çıktı.
Z.K.’nın bu nedenle 7-8 ay açıkta kaldığı ve yargılandığı mahkemece beraat kararı verilemesinin ardından mesleğine geri döndüğü, dosyanın Yargıtay’da olduğu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 öğrenciye tacizden beraat kararı verilmesini, 2 öğrenciyi tacizden ise cezalandırılmasını talep ettiği ve sürecin sürdüğü öğrenildi.