https://tr.sputniknews.com/20220517/zaharova-litvanyali-politikaci-paletskise-karsi-yurutulen-yargilama-sureci-insan-haklari-ihlali-1056454275.html
Zaharova: Litvanyalı politikacı Paletskis'e karşı yürütülen yargılama süreci insan hakları ihlali
Zaharova: Litvanyalı politikacı Paletskis'e karşı yürütülen yargılama süreci insan hakları ihlali
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya lehine casusluk yaptığı iddiasıyla suçlanan Litvanyalı siyasetçi Algirdas Paletskis'in itirazının... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T20:29+0300
2022-05-17T20:29+0300
2022-05-17T20:33+0300
dünya
mariya zaharova
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litvanya
algirdas paletskis
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Konuyla ilgili açıklama yapan Zaharova, “Algirdas Paletskis’in suçlu olduğuna dair somut tek bir kanıt gösterilmeksizin yapılan bu uydurma yargılamanın sonucu, Litvanya'daki insan hak ve özgürlüklerinin utanmazca ihlal edildiğinin bir başka örneğidir” dedi.Paletskis’e karşı yürütülen yargılama sürecinin en başından beri ‘cezalandırılmasına yönelik siyasi bir sipariş’ olduğunun açıkça görüldüğüne vurgu yapan Zaharova, “Paletskis, Rusya'ya karşı sempati duyma ifadesi ve 13 Ocak 1991’de Vilnius'ta yaşanan olaylar ve bu trajedinin gerçek suçlularını ortaya çıkarabilecek gazetecilik soruşturması nedeniyle suçlu gösterildi” diye konuştu.Zaharova, Litvanya'da ‘cezalandırıcı adaletin’ kullanılmasıyla muhaliflere zulmedilmesi pratiğinin oldukça eski ve sistemik bir karektere sahip olduğunu belirterek, "Diğer ülkelerdeki benzer durumlar karşısında düzenli olarak yorum yapan ilgili uluslararası kuruluşlar bu konuda utangaç bir şekilde sessiz kalıyor” ifadesini kullandı.6 Mayıs'ta Litvanya Temyiz Mahkemesi, Rusya lehine casusluk suçlamasıyla yargılanan ve altı yıl hapis cezasına çarptırılan Paleckis'in cezasını onaylamıştı.
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Zaharova: Litvanyalı politikacı Paletskis'e karşı yürütülen yargılama süreci insan hakları ihlali
20:29 17.05.2022 (güncellendi: 20:33 17.05.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya lehine casusluk yaptığı iddiasıyla suçlanan Litvanyalı siyasetçi Algirdas Paletskis'in itirazının Litvanya Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesini insan hak ve özgürlüklerinin ihlali olarak nitelendirdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Zaharova, “Algirdas Paletskis’in suçlu olduğuna dair somut tek bir kanıt gösterilmeksizin yapılan bu uydurma yargılamanın sonucu, Litvanya'daki insan hak ve özgürlüklerinin utanmazca ihlal edildiğinin bir başka örneğidir” dedi.
Paletskis’e karşı yürütülen yargılama sürecinin en başından beri ‘cezalandırılmasına yönelik siyasi bir sipariş’ olduğunun açıkça görüldüğüne vurgu yapan Zaharova, “Paletskis, Rusya'ya karşı sempati duyma ifadesi ve 13 Ocak 1991’de Vilnius'ta yaşanan olaylar ve bu trajedinin gerçek suçlularını ortaya çıkarabilecek gazetecilik soruşturması nedeniyle suçlu gösterildi” diye konuştu.
Zaharova, Litvanya'da ‘cezalandırıcı adaletin’ kullanılmasıyla muhaliflere zulmedilmesi pratiğinin oldukça eski ve sistemik bir karektere sahip olduğunu belirterek, "Diğer ülkelerdeki benzer durumlar karşısında düzenli olarak yorum yapan ilgili uluslararası kuruluşlar bu konuda utangaç bir şekilde sessiz kalıyor” ifadesini kullandı.
6 Mayıs'ta Litvanya Temyiz Mahkemesi, Rusya lehine casusluk suçlamasıyla yargılanan ve altı yıl hapis cezasına çarptırılan Paleckis'in cezasını onaylamıştı.