https://tr.sputniknews.com/20220518/19-mayista-ilber-ortaylidan-online-ucretsiz-ataturku-anlamak-egitimi-1056482224.html
19 Mayıs’ta İlber Ortaylı’dan online, ücretsiz ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimi
19 Mayıs’ta İlber Ortaylı’dan online, ücretsiz ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimi
Online eğitim yönetimi platformu Neo Skola, 19 Mayıs’a özel, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimini ücretsiz... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T19:21+0300
2022-05-18T19:21+0300
2022-05-18T19:21+0300
türkiye
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
mustafa kemal atatürk
ilber ortaylı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051440429_0:15:677:396_1920x0_80_0_0_a88a98bd8291d570a88327d5cb20014c.jpg
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yayınlanan, beş ders ve 16 bölümden oluşan eğitimde Ortaylı, Atatürk’ün hayatını, kişisel özelliklerini ve başarılarını dışardan bir bakış açısıyla aktarıyor. Ortaylı aynı zamanda, 21. yüzyıldan geriye doğru bir bakışla Atatürk’ün günümüze bıraktığı izleri, entelektüel kişiliğini derinlemesine bir perspektifle inceliyor.Eğitim içeriğinde Atatürk doğduğunda Selanik ve Osmanlı coğrafyasının durumu, Atatürk’ün okul hayatı ve eğitimi ile dönemin siyasi fikirleri de paylaşılırken, ‘Atatürk gibi bir subay nasıl yetişti?’, ‘Atatürk nasıl bir entelektüeldi?’ gibi sorular da Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın anlatımıyla cevap buluyor.Eğitim 19 Mayıs itibariyle Neo Skola’nın sitesinden izlenebilecek.Neo Skola, kullanıcıların konusunda uzman kişilerden, belirli bir ücret karşılığında internet üzerinden eğitim alabildiği bir platform.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051440429_65:0:612:410_1920x0_80_0_0_7cfe7d189faec71fca0b6ff63350944a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, mustafa kemal atatürk, ilber ortaylı
19 Mayıs’ta İlber Ortaylı’dan online, ücretsiz ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimi
Abone ol
Online eğitim yönetimi platformu Neo Skola, 19 Mayıs’a özel, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimini ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yayınlanan, beş ders ve 16 bölümden oluşan eğitimde Ortaylı, Atatürk’ün hayatını, kişisel özelliklerini ve başarılarını dışardan bir bakış açısıyla aktarıyor. Ortaylı aynı zamanda, 21. yüzyıldan geriye doğru bir bakışla Atatürk’ün günümüze bıraktığı izleri, entelektüel kişiliğini derinlemesine bir perspektifle inceliyor.
Eğitim içeriğinde Atatürk doğduğunda Selanik ve Osmanlı coğrafyasının durumu, Atatürk’ün okul hayatı ve eğitimi ile dönemin siyasi fikirleri de paylaşılırken, ‘Atatürk gibi bir subay nasıl yetişti?’, ‘Atatürk nasıl bir entelektüeldi?’ gibi sorular da Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın anlatımıyla cevap buluyor.
Eğitim 19 Mayıs itibariyle Neo Skola’nın sitesinden
izlenebilecek.
Neo Skola, kullanıcıların konusunda uzman kişilerden, belirli bir ücret karşılığında internet üzerinden eğitim alabildiği bir platform.