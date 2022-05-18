Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220518/19-mayista-ilber-ortaylidan-online-ucretsiz-ataturku-anlamak-egitimi-1056482224.html
19 Mayıs’ta İlber Ortaylı’dan online, ücretsiz ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimi
19 Mayıs’ta İlber Ortaylı’dan online, ücretsiz ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimi
Online eğitim yönetimi platformu Neo Skola, 19 Mayıs’a özel, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimini ücretsiz... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T19:21+0300
2022-05-18T19:21+0300
türkiye
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
mustafa kemal atatürk
ilber ortaylı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051440429_0:15:677:396_1920x0_80_0_0_a88a98bd8291d570a88327d5cb20014c.jpg
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yayınlanan, beş ders ve 16 bölümden oluşan eğitimde Ortaylı, Atatürk’ün hayatını, kişisel özelliklerini ve başarılarını dışardan bir bakış açısıyla aktarıyor. Ortaylı aynı zamanda, 21. yüzyıldan geriye doğru bir bakışla Atatürk’ün günümüze bıraktığı izleri, entelektüel kişiliğini derinlemesine bir perspektifle inceliyor.Eğitim içeriğinde Atatürk doğduğunda Selanik ve Osmanlı coğrafyasının durumu, Atatürk’ün okul hayatı ve eğitimi ile dönemin siyasi fikirleri de paylaşılırken, ‘Atatürk gibi bir subay nasıl yetişti?’, ‘Atatürk nasıl bir entelektüeldi?’ gibi sorular da Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın anlatımıyla cevap buluyor.Eğitim 19 Mayıs itibariyle Neo Skola’nın sitesinden izlenebilecek.Neo Skola, kullanıcıların konusunda uzman kişilerden, belirli bir ücret karşılığında internet üzerinden eğitim alabildiği bir platform.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051440429_65:0:612:410_1920x0_80_0_0_7cfe7d189faec71fca0b6ff63350944a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, mustafa kemal atatürk, ilber ortaylı

19 Mayıs’ta İlber Ortaylı’dan online, ücretsiz ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimi

19:21 18.05.2022
© AAMustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Online eğitim yönetimi platformu Neo Skola, 19 Mayıs’a özel, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimini ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yayınlanan, beş ders ve 16 bölümden oluşan eğitimde Ortaylı, Atatürk’ün hayatını, kişisel özelliklerini ve başarılarını dışardan bir bakış açısıyla aktarıyor. Ortaylı aynı zamanda, 21. yüzyıldan geriye doğru bir bakışla Atatürk’ün günümüze bıraktığı izleri, entelektüel kişiliğini derinlemesine bir perspektifle inceliyor.

Eğitim içeriğinde Atatürk doğduğunda Selanik ve Osmanlı coğrafyasının durumu, Atatürk’ün okul hayatı ve eğitimi ile dönemin siyasi fikirleri de paylaşılırken, ‘Atatürk gibi bir subay nasıl yetişti?’, ‘Atatürk nasıl bir entelektüeldi?’ gibi sorular da Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın anlatımıyla cevap buluyor.
Eğitim 19 Mayıs itibariyle Neo Skola’nın sitesinden izlenebilecek.
Neo Skola, kullanıcıların konusunda uzman kişilerden, belirli bir ücret karşılığında internet üzerinden eğitim alabildiği bir platform.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала