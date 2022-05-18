https://tr.sputniknews.com/20220518/19-mayista-ilber-ortaylidan-online-ucretsiz-ataturku-anlamak-egitimi-1056482224.html

19 Mayıs’ta İlber Ortaylı’dan online, ücretsiz ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimi

19 Mayıs’ta İlber Ortaylı’dan online, ücretsiz ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimi

Online eğitim yönetimi platformu Neo Skola, 19 Mayıs’a özel, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimini ücretsiz... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T19:21+0300

2022-05-18T19:21+0300

2022-05-18T19:21+0300

türkiye

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

mustafa kemal atatürk

ilber ortaylı

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yayınlanan, beş ders ve 16 bölümden oluşan eğitimde Ortaylı, Atatürk’ün hayatını, kişisel özelliklerini ve başarılarını dışardan bir bakış açısıyla aktarıyor. Ortaylı aynı zamanda, 21. yüzyıldan geriye doğru bir bakışla Atatürk’ün günümüze bıraktığı izleri, entelektüel kişiliğini derinlemesine bir perspektifle inceliyor.Eğitim içeriğinde Atatürk doğduğunda Selanik ve Osmanlı coğrafyasının durumu, Atatürk’ün okul hayatı ve eğitimi ile dönemin siyasi fikirleri de paylaşılırken, ‘Atatürk gibi bir subay nasıl yetişti?’, ‘Atatürk nasıl bir entelektüeldi?’ gibi sorular da Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın anlatımıyla cevap buluyor.Eğitim 19 Mayıs itibariyle Neo Skola’nın sitesinden izlenebilecek.Neo Skola, kullanıcıların konusunda uzman kişilerden, belirli bir ücret karşılığında internet üzerinden eğitim alabildiği bir platform.

türkiye

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19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, mustafa kemal atatürk, ilber ortaylı