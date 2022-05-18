https://tr.sputniknews.com/20220518/4-bin-tl-alacagi-icin-bilardo-salonunu-atese-verdi-1056463487.html

Esenyurt'ta alacaklı olduğunu iddia eden kişi bilardo salonunu ateşe verdi

Esenyurt'ta alacaklı olduğunu iddia eden kişi bilardo salonunu ateşe verdi

İstanbul'da, alacaklı olduğunu iddia eden Mahmut Çetin bilardo salonunu yaktı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T09:53+0300

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türkiye

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İstanbul'da, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt’ta bir site içerisinde bulunan bilardo salonu ateşe verildi.İddiaya göre, Mahmut Çetin, arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Borçlu, Mahmut Çetin’e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi. Bu duruma kızan Çetin, eline benzin bidonunu alarak alacaklı olduğu kişiye ait bilardo salonuna gitti. Müşterilerin bilardo oynadığı sırada koltukların yanına giden Çetin, elindeki benzin bidonunu boşaltarak dükkanı ateş verdi. Yangının çıktığı gören vatandaşlar sağ sola kaçmaya başladı. Bu sırada Çetin de elindeki boş bidonu bırakarak iş yerinden uzaklaştı.Gözaltına alındıOlayı gerçekleştiren Mahmut Çetin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş sahibi Çetin’den şikayet olurken yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220517/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1056429559.html

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yangın, bilardo , türkiye