https://tr.sputniknews.com/20220518/4-bin-tl-alacagi-icin-bilardo-salonunu-atese-verdi-1056463487.html
Esenyurt'ta alacaklı olduğunu iddia eden kişi bilardo salonunu ateşe verdi
Esenyurt'ta alacaklı olduğunu iddia eden kişi bilardo salonunu ateşe verdi
İstanbul'da, alacaklı olduğunu iddia eden Mahmut Çetin bilardo salonunu yaktı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T09:53+0300
2022-05-18T09:53+0300
2022-05-18T09:55+0300
türkiye
yangın
bilardo
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056463377_0:48:1283:770_1920x0_80_0_0_7aa80634e5e9ff36343303418079320d.jpg
İstanbul'da, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt’ta bir site içerisinde bulunan bilardo salonu ateşe verildi.İddiaya göre, Mahmut Çetin, arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Borçlu, Mahmut Çetin’e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi. Bu duruma kızan Çetin, eline benzin bidonunu alarak alacaklı olduğu kişiye ait bilardo salonuna gitti. Müşterilerin bilardo oynadığı sırada koltukların yanına giden Çetin, elindeki benzin bidonunu boşaltarak dükkanı ateş verdi. Yangının çıktığı gören vatandaşlar sağ sola kaçmaya başladı. Bu sırada Çetin de elindeki boş bidonu bırakarak iş yerinden uzaklaştı.Gözaltına alındıOlayı gerçekleştiren Mahmut Çetin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş sahibi Çetin’den şikayet olurken yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220517/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1056429559.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056463377_0:0:1283:962_1920x0_80_0_0_ab783f34cd0d36222e67612137a6c767.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yangın, bilardo , türkiye
Esenyurt'ta alacaklı olduğunu iddia eden kişi bilardo salonunu ateşe verdi
09:53 18.05.2022 (güncellendi: 09:55 18.05.2022) Abone ol
İstanbul'da, alacaklı olduğunu iddia eden Mahmut Çetin bilardo salonunu yaktı.
İstanbul'da, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt’ta bir site içerisinde bulunan bilardo salonu ateşe verildi.
İddiaya göre, Mahmut Çetin, arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Borçlu, Mahmut Çetin’e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi. Bu duruma kızan Çetin, eline benzin bidonunu alarak alacaklı olduğu kişiye ait bilardo salonuna gitti. Müşterilerin bilardo oynadığı sırada koltukların yanına giden Çetin, elindeki benzin bidonunu boşaltarak dükkanı ateş verdi. Yangının çıktığı gören vatandaşlar sağ sola kaçmaya başladı. Bu sırada Çetin de elindeki boş bidonu bırakarak iş yerinden uzaklaştı.
Gözaltına alındı
Olayı gerçekleştiren Mahmut Çetin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş sahibi Çetin’den şikayet olurken yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.