https://tr.sputniknews.com/20220518/adanada-kasiyer-bicakli-soyguncuyu-satirla-kovaladi-1056472779.html

Adana'da kasiyer, bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı

Adana'da kasiyer, bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı

Adana'da bir markette çalışan kasiyer, çikolata alma bahanesiyle gelip kendisine ekmek bıçağı çekerek kasayı açmasını isteyen şüpheliyi satırla kovaladı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T14:16+0300

2022-05-18T14:16+0300

2022-05-18T14:16+0300

türkiye

adana

hırsız

satır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056472544_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ba1de4e6216f67295b84d481c54d38aa.jpg

Adana’da Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, yüzünde cerrahi maske bulunan Muhammet Ali A. (20), girdiği marketteki raftan çikolata alıp kasaya geldi. Şahıs, çikolatanın parasını ödediği sırada kasanın yanındaki satırlardan birini alıp fiyatını sordu. Kasiyer Abdullah Keleş (25) ise fiyatı söyleyip, parayı saymaya başladı. Bu sırada şahıs satır ve cebinden çıkarttığı bıçağı Keleş’e doğrultup, “Kasadan çekil, yoksa seni öldürürüm” dedi. Paniğe kapılan Keleş, kasayı açıp şüpheliden uzaklaştı.Şahsın kasadaki paraları aldığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan Keleş, bıçaklardan birini alıp savurdu. Bu kez şahıs paniğe kapılarak kasadaki 100 TL’yi alıp, marketten koşarak çıktı. Keleş peşinden koştuğu şahsı bir süre takip etti ancak Muhammet Ali A. sokak arasına girip, gözden kayboldu. O anlar marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.Keleş’in ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheliyi sokakta yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlı ifadesinde, “Paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir yola başvurdum. Kasiyer satırı savurunca kaçtım” dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220517/adanada-darp-edilen-hirsizlik-suphelisi-hastaneye-kaldirildi-1056427378.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, hırsız, satır