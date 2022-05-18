Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye: Hepiniz istifa edin

"Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı. Özellikle çiçek verenler ve bu operasyonu doğru bulmayanlar, her hakem hatasının ardından mağdur olduğunu söyleyenlerdir. Temenni ediyorum yeni gelen TFF yönetimi bütün kurulları ve eski hakemleri gönderir."