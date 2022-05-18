https://tr.sputniknews.com/20220518/ahmet-nur-cebiden-tffye-hepiniz-istifa-edin-1056474232.html
Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye: Hepiniz istifa edin
Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye: Hepiniz istifa edin
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çebi, "TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin" dedi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T14:54+0300
2022-05-18T14:54+0300
2022-05-18T14:59+0300
ahmet nur çebi
beşiktaş
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulüpte gerçekleştirilecek seçim öncesinde açıklamalar yaptı."Hakemlerin hepsi değiştirilmeli" diyen Çebi, "Hakemlerin hepsi değiştirilmeli. TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız. Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini söylemişler. Umarım o kararı veren Tahkim Kurulu yeni sezonda yerinde olmaz" dedi."Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır" ifadelerini kullanan Çebi, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220517/besiktasta-ahmet-nur-cebiden-baskan-adayligi-basvurusu-1056446948.html
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ahmet nur çebi, beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff)
Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye: Hepiniz istifa edin
14:54 18.05.2022 (güncellendi: 14:59 18.05.2022) Abone ol
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çebi, "TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulüpte gerçekleştirilecek seçim öncesinde açıklamalar yaptı.
"Hakemlerin hepsi değiştirilmeli" diyen Çebi, "Hakemlerin hepsi değiştirilmeli. TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız. Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini söylemişler. Umarım o kararı veren Tahkim Kurulu yeni sezonda yerinde olmaz" dedi.
"Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır" ifadelerini kullanan Çebi, şöyle devam etti:
"Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı. Özellikle çiçek verenler ve bu operasyonu doğru bulmayanlar, her hakem hatasının ardından mağdur olduğunu söyleyenlerdir. Temenni ediyorum yeni gelen TFF yönetimi bütün kurulları ve eski hakemleri gönderir."