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'AIDS, kanser, Hitler esprilerinden vazgeçmeyeceğim' diyen Gervais: Akıllı insanlar rencide olmuyor
'AIDS, kanser, Hitler esprilerinden vazgeçmeyeceğim' diyen Gervais: Akıllı insanlar rencide olmuyor
Espri yaparken tabu tanımayan Ricky Gervais, gelecek salı Netflix'te yayına girecek SuperNature şovunda bu tavrından ödün vermeyeceğini belirtti. Dün gece... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T19:05+0300
2022-05-18T19:05+0300
yaşam
ricky gervais
stephen colbert
şaka
espri
mizah
komedyen
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Espri yaparken tabu tanımayan Ricky Gervais, gelecek salı Netflix'te yayına girecek SuperNature şovunda bu tavrından ödün vermeyeceğini belirtti. Dün gece Stephen Colbert'in The Late Show'una çıkan 60 yaşındaki İngiliz komedyen, 'akıllı insanların ironiyi anladığı için esprilerinden rencide olmadığını' söyledi. SuperNature, stand-up turnesindeki sahne performanslarına dayandığından, koronavirüs pandemisi nedeniyle turneye ara verdikten sonra esprileri güncellemek gerekip gerekmediği sorusuyla karşılaşan Gervais, şu yanıtı verdi:"Espriler hep evrim geçirir. 'Bunun modası geçer mi' diye bir düşünce vardı aklımda. Ve sonra fark ettim ki uğraştığım kıtlık, açlık AIDS, kanser, Hitler her daim güncel kalıyor. Bir yere gitmiyorlar, eskimiyorlar."Colbert'in "Bunu sevmeyecek seyirci bulamazsın" karşılığına Gervais "Böö! Hitler olmaz!" diye eşlik ederken, Colbert "Aş bunları" diyerek güldü. ABD'li talk şovcu, İngiliz komedyenin performansına giden insanların saldırgan konularla karşılaşacaklarını hesaba katmaları gerektiğini söyleyerek "Mesela Ricky Gervais şovuna sadece iyi hissetmek için gitmezsin" dedi.Gervais, "Hayır, kendilerini iyi hissediyorlar ve amaç onları güldürmek. Onlar da gülüyor, ama tabu konularla uğraştığımı da biliyor. Tabu konularla uğraşıyorum, çünkü seyirciyi daha önce gitmediği bir yere götürmek istiyorum, bu da gerilim yaratıyor" karşılığını vererek şöyle devam etti:"Bence insanlar şakanın konusunu asıl hedefle karıştırdığında rencide oluyor, akıllı insanlar ise her şeyin mizahla ele alınabileceğini biliyor, özellikle de ironi yapılıyorsa."Yeni şovunun başında ironiyi izah ettiğini söyleyen 'Office' dizisinin yaratıcısı, "Mizah bizim kötü şeylerle başa çıkmamızı sağlar. Bu yüzden korkunç kötü şeylere gülerim. Bu yüzden komedyenler ölüme kafayı takar... Bu, meydana gelecek gerçek şeylere karşı bir aşıdır" dedi.
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ricky gervais, stephen colbert, şaka, espri, mizah, komedyen

'AIDS, kanser, Hitler esprilerinden vazgeçmeyeceğim' diyen Gervais: Akıllı insanlar rencide olmuyor

19:05 18.05.2022
© AP Photo / Chris Pizzelloİngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais
İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
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Espri yaparken tabu tanımayan Ricky Gervais, gelecek salı Netflix'te yayına girecek SuperNature şovunda bu tavrından ödün vermeyeceğini belirtti. Dün gece Stephen Colbert'in The Late Show'una çıkan 60 yaşındaki İngiliz komedyen, 'akıllı insanların ironiyi anladığı için esprilerinden rencide olmadığını' söyledi.
SuperNature, stand-up turnesindeki sahne performanslarına dayandığından, koronavirüs pandemisi nedeniyle turneye ara verdikten sonra esprileri güncellemek gerekip gerekmediği sorusuyla karşılaşan Gervais, şu yanıtı verdi:
"Espriler hep evrim geçirir. 'Bunun modası geçer mi' diye bir düşünce vardı aklımda. Ve sonra fark ettim ki uğraştığım kıtlık, açlık AIDS, kanser, Hitler her daim güncel kalıyor. Bir yere gitmiyorlar, eskimiyorlar."
Colbert'in "Bunu sevmeyecek seyirci bulamazsın" karşılığına Gervais "Böö! Hitler olmaz!" diye eşlik ederken, Colbert "Aş bunları" diyerek güldü.
ABD'li talk şovcu, İngiliz komedyenin performansına giden insanların saldırgan konularla karşılaşacaklarını hesaba katmaları gerektiğini söyleyerek "Mesela Ricky Gervais şovuna sadece iyi hissetmek için gitmezsin" dedi.
Gervais, "Hayır, kendilerini iyi hissediyorlar ve amaç onları güldürmek. Onlar da gülüyor, ama tabu konularla uğraştığımı da biliyor. Tabu konularla uğraşıyorum, çünkü seyirciyi daha önce gitmediği bir yere götürmek istiyorum, bu da gerilim yaratıyor" karşılığını vererek şöyle devam etti:
"Bence insanlar şakanın konusunu asıl hedefle karıştırdığında rencide oluyor, akıllı insanlar ise her şeyin mizahla ele alınabileceğini biliyor, özellikle de ironi yapılıyorsa."
Yeni şovunun başında ironiyi izah ettiğini söyleyen 'Office' dizisinin yaratıcısı, "Mizah bizim kötü şeylerle başa çıkmamızı sağlar. Bu yüzden korkunç kötü şeylere gülerim. Bu yüzden komedyenler ölüme kafayı takar... Bu, meydana gelecek gerçek şeylere karşı bir aşıdır" dedi.
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