'AIDS, kanser, Hitler esprilerinden vazgeçmeyeceğim' diyen Gervais: Akıllı insanlar rencide olmuyor
© AP Photo / Chris Pizzelloİngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais
© AP Photo / Chris Pizzello
Espri yaparken tabu tanımayan Ricky Gervais, gelecek salı Netflix'te yayına girecek SuperNature şovunda bu tavrından ödün vermeyeceğini belirtti. Dün gece Stephen Colbert'in The Late Show'una çıkan 60 yaşındaki İngiliz komedyen, 'akıllı insanların ironiyi anladığı için esprilerinden rencide olmadığını' söyledi.
SuperNature, stand-up turnesindeki sahne performanslarına dayandığından, koronavirüs pandemisi nedeniyle turneye ara verdikten sonra esprileri güncellemek gerekip gerekmediği sorusuyla karşılaşan Gervais, şu yanıtı verdi:
"Espriler hep evrim geçirir. 'Bunun modası geçer mi' diye bir düşünce vardı aklımda. Ve sonra fark ettim ki uğraştığım kıtlık, açlık AIDS, kanser, Hitler her daim güncel kalıyor. Bir yere gitmiyorlar, eskimiyorlar."
"There is nothing more beautiful than a dog." We can't argue with that, @RickyGervais! #LSSC pic.twitter.com/aebtJeZMtc— The Late Show (@colbertlateshow) May 18, 2022
Colbert'in "Bunu sevmeyecek seyirci bulamazsın" karşılığına Gervais "Böö! Hitler olmaz!" diye eşlik ederken, Colbert "Aş bunları" diyerek güldü.
ABD'li talk şovcu, İngiliz komedyenin performansına giden insanların saldırgan konularla karşılaşacaklarını hesaba katmaları gerektiğini söyleyerek "Mesela Ricky Gervais şovuna sadece iyi hissetmek için gitmezsin" dedi.
Gervais, "Hayır, kendilerini iyi hissediyorlar ve amaç onları güldürmek. Onlar da gülüyor, ama tabu konularla uğraştığımı da biliyor. Tabu konularla uğraşıyorum, çünkü seyirciyi daha önce gitmediği bir yere götürmek istiyorum, bu da gerilim yaratıyor" karşılığını vererek şöyle devam etti:
"Bence insanlar şakanın konusunu asıl hedefle karıştırdığında rencide oluyor, akıllı insanlar ise her şeyin mizahla ele alınabileceğini biliyor, özellikle de ironi yapılıyorsa."
#Humanity now streaming on Netflix#SuperNature coming soon#Armageddon work in progress pic.twitter.com/FCfBLBf8F6— Ricky Gervais (@rickygervais) May 12, 2022
Yeni şovunun başında ironiyi izah ettiğini söyleyen 'Office' dizisinin yaratıcısı, "Mizah bizim kötü şeylerle başa çıkmamızı sağlar. Bu yüzden korkunç kötü şeylere gülerim. Bu yüzden komedyenler ölüme kafayı takar... Bu, meydana gelecek gerçek şeylere karşı bir aşıdır" dedi.
'Smart people don't get offended': Ricky Gervais defends joking about AIDs, cancer and Hitler in his Netflix special SuperNature - after revealing he WANTS to get cancelled— ImageKingUSA (@ImageKingUSA1) May 18, 2022
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