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https://tr.sputniknews.com/20220518/akom-istanbulda-beklenen-kuvvetli-yagis-1200de-baslayip-2200ye-kadar-devam-edecek-1056466391.html
AKOM: İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış 12:00'de başlayıp 22:00'ye kadar devam edecek
AKOM: İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış 12:00'de başlayıp 22:00'ye kadar devam edecek
Meteoroloji'nin sabah saatlerindeki uyarılarının ardından bir sağanak yağış uyarısı da AKOM'dan geldi. AKOM İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışla ilgili... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T11:49+0300
2022-05-18T11:52+0300
türkiye
meteoroloji
akom
sağanak
hava durumu
istanbul
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde Çarşamba gününden hafta sonuna kadar sağanak yağış etkili olacağını açıkladı. AKOM da sağanak yağış konusunda bir açıklama yayımladı.Açıklamada, İstanbul'da güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ve 40 ila 75 kilometre saat hıza ulaşmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada sıcaklığın 5 ila 8 derece azalarak, bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edildiği kaydedildi.12:00-22:00 arası kuvvetli yağışİstanbul'da saat 12.00'den itibaren Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, saat 15.00'ten sonra il genelinde etkili olması beklendiği vurgulandı. Yağışlı havanın saat 22.00'den itibaren, serin havanın ise cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ifade edildi.Sıcak ve nemli havaların ardından, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ile birlikte gelen soğuk hava nedeniyla, kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabileceği belirtilen açıklamada, yağış anında fırtına ve gök gürültüsüyle birlikte, kısa süreli ve ani bastıran sağanak yağışların, birkaç saat sürmesi ve önemli miktarda yağış bırakmasının beklendiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220518/meteorolojiden-yurt-genelinde-saganak-yagis-uyarisi-1056460661.html
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meteoroloji, akom, sağanak, hava durumu, istanbul

AKOM: İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış 12:00'de başlayıp 22:00'ye kadar devam edecek

11:49 18.05.2022 (güncellendi: 11:52 18.05.2022)
© DHAİstanbul'da sağanak yağış
İstanbul'da sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© DHA
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Meteoroloji'nin sabah saatlerindeki uyarılarının ardından bir sağanak yağış uyarısı da AKOM'dan geldi. AKOM İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışla ilgili açıklama yaparak 12'de başlayıp 22'ye kadar devam edeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde Çarşamba gününden hafta sonuna kadar sağanak yağış etkili olacağını açıkladı. AKOM da sağanak yağış konusunda bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, İstanbul'da güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ve 40 ila 75 kilometre saat hıza ulaşmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada sıcaklığın 5 ila 8 derece azalarak, bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edildiği kaydedildi.
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
TÜRKİYE
Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı
05:14

12:00-22:00 arası kuvvetli yağış

İstanbul'da saat 12.00'den itibaren Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, saat 15.00'ten sonra il genelinde etkili olması beklendiği vurgulandı. Yağışlı havanın saat 22.00'den itibaren, serin havanın ise cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ifade edildi.
Sıcak ve nemli havaların ardından, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ile birlikte gelen soğuk hava nedeniyla, kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabileceği belirtilen açıklamada, yağış anında fırtına ve gök gürültüsüyle birlikte, kısa süreli ve ani bastıran sağanak yağışların, birkaç saat sürmesi ve önemli miktarda yağış bırakmasının beklendiği bildirildi.
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