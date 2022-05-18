https://tr.sputniknews.com/20220518/akom-istanbulda-beklenen-kuvvetli-yagis-1200de-baslayip-2200ye-kadar-devam-edecek-1056466391.html

AKOM: İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış 12:00'de başlayıp 22:00'ye kadar devam edecek

AKOM: İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış 12:00'de başlayıp 22:00'ye kadar devam edecek

Meteoroloji'nin sabah saatlerindeki uyarılarının ardından bir sağanak yağış uyarısı da AKOM'dan geldi. AKOM İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışla ilgili... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T11:49+0300

2022-05-18T11:49+0300

2022-05-18T11:52+0300

türkiye

meteoroloji

akom

sağanak

hava durumu

istanbul

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde Çarşamba gününden hafta sonuna kadar sağanak yağış etkili olacağını açıkladı. AKOM da sağanak yağış konusunda bir açıklama yayımladı.Açıklamada, İstanbul'da güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ve 40 ila 75 kilometre saat hıza ulaşmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada sıcaklığın 5 ila 8 derece azalarak, bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edildiği kaydedildi.12:00-22:00 arası kuvvetli yağışİstanbul'da saat 12.00'den itibaren Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, saat 15.00'ten sonra il genelinde etkili olması beklendiği vurgulandı. Yağışlı havanın saat 22.00'den itibaren, serin havanın ise cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ifade edildi.Sıcak ve nemli havaların ardından, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ile birlikte gelen soğuk hava nedeniyla, kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabileceği belirtilen açıklamada, yağış anında fırtına ve gök gürültüsüyle birlikte, kısa süreli ve ani bastıran sağanak yağışların, birkaç saat sürmesi ve önemli miktarda yağış bırakmasının beklendiği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220518/meteorolojiden-yurt-genelinde-saganak-yagis-uyarisi-1056460661.html

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meteoroloji, akom, sağanak, hava durumu, istanbul