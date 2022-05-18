https://tr.sputniknews.com/20220518/aliyevden-ermenistana-sinir-belirleme-surecini-bozma-suclamasi-1056486174.html

Aliyev’den Ermenistan’a sınır belirleme sürecini bozma suçlaması

Aliyev’den Ermenistan’a sınır belirleme sürecini bozma suçlaması

Azerbaycan lideri Aliyev, Ermenistan’ın, sınır belirleme konusunda daha önce mutabakat sağlanan çalışma gruplarının görüşmesini son günde iptal etmesinin ve... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T22:38+0300

2022-05-18T22:38+0300

2022-05-18T22:41+0300

dünya

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ilham aliyev

ermenistan

litvanya

gitanas nauseda

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Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Litvanyalı mevkidaşı Gitanas Nauseda ile ortak basın toplantısında, “Azerbaycan zamanında bir çalışma grubu oluşturdu ve bir heyet göndermeye hazırdı. Bu konuda Ermenistan ile mutabakat sağlandı. Bu arada, sınırda görüşmeyi ilk teklif eden Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ydı. Fakat son gün 29 Nisan’da, Ermenistan daha önce mutabakat sağlanan görüşmeyi iptal etti. Bu büyük bir hayal kırıklığı. Ermenistan’ın, ilk teklife uygun olarak 7-11 Mayıs’ta sınırda yeni görüşme düzenlemeyi reddetmesi daha fazla hayal kırıklığı yarattı” ifadesini kullandı.Aliyev, çalışmaları başlatmak için Ermenistan’dan yeni tarih beklediklerini de sözlerine ekledi.

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azerbaycan, ilham aliyev, ermenistan, litvanya, gitanas nauseda