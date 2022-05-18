https://tr.sputniknews.com/20220518/almanyada-bir-kasabada-kedilerin-disari-cikmasi-yasaklandi-1056473947.html
Almanya'da bir kasabada kedilerin dışarı çıkması yasaklandı
Almanya'da bir kasabada kedilerin dışarı çıkması yasaklandı
Almanya’nın güneybatısındaki Walldorf kasabasında, nadir kuşları korumak için kedilerin dışarı çıkması yasaklandı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T14:48+0300
2022-05-18T14:48+0300
2022-05-18T14:49+0300
kedi
dünya
almanya
yasak
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Independent'ın haberine göre, yetkililer, nadir görülen tepeli tarla kuşunu üreme mevsimi boyunca korumak için kedi sahiplerine kedilerini ağustos sonuna kadar evde tutmaları kararı aldı.Karar, yuvasını yerde yapan ve bu nedenle kediler için kolay bir av haline gelen tepeli tarla kuşunu korumaya yardımcı olmak için tasarlandı.Kasabanın güney kesimindeki tüm kediler için geçerli olan ve 3 yıl boyunca tekrarlanacak kararın evcil hayvan sahiplerini sıkıntıya soktuğu ifade ediliyor.Yerel hayvan koruma derneği başkanının, karara itiraz etmek için yasal adımlar atmayı planladığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/avustralyanin-bir-bolgesinde-kedilere-sokaga-cikma-yasagi-1051156985.html
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kedi, almanya, yasak
Almanya'da bir kasabada kedilerin dışarı çıkması yasaklandı
14:48 18.05.2022 (güncellendi: 14:49 18.05.2022) Abone ol
Almanya’nın güneybatısındaki Walldorf kasabasında, nadir kuşları korumak için kedilerin dışarı çıkması yasaklandı.
Independent'ın haberine göre, yetkililer, nadir görülen tepeli tarla kuşunu üreme mevsimi boyunca korumak için kedi sahiplerine kedilerini ağustos sonuna kadar evde tutmaları kararı aldı.
Karar, yuvasını yerde yapan ve bu nedenle kediler için kolay bir av haline gelen tepeli tarla kuşunu korumaya yardımcı olmak için tasarlandı.
Kasabanın güney kesimindeki tüm kediler için geçerli olan ve 3 yıl boyunca tekrarlanacak kararın evcil hayvan sahiplerini sıkıntıya soktuğu ifade ediliyor.
Yerel hayvan koruma derneği başkanının, karara itiraz etmek için yasal adımlar atmayı planladığı belirtildi.