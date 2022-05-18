https://tr.sputniknews.com/20220518/amerika-avrupayi-ingiltere-ile-beraber-teslim-aldi-tuzagi-kendileri-kurdu-1056520566.html

'Amerika, Avrupa’yı İngiltere ile beraber teslim aldı, tuzağı kendileri kurdu'

'Amerika, Avrupa’yı İngiltere ile beraber teslim aldı, tuzağı kendileri kurdu'

Prof. Gürses’e göre, ABD ve Britanya, Avrupa'yı tam kontrol için tuzak kurdu, Rusya'nın operasyondan başka şansı yoktu. Gürses, Çin'in de sırada olduğunu... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T23:40+0300

2022-05-18T23:40+0300

2022-05-20T01:12+0300

eksen

abd

avrupa

nato

türkiye

pkk

isveç

finlandiya

almanya

ingiltere

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AB üyesi olmalarına karşılık askeri anlamda 'tarafsız' statülere sahip İskandinav ülkeleri Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Stoltenberg, Hırvatistan'ın ve Türkiye'nin veto ile ilgili açıklamalarına karşılık ittifakın tüm üyelerinin genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduklarını savundu. Başta ABD olmak üzere Batı bloğunda Ankara'dan yapılan açıklamalara karşın Türkiye'nin ikna edileceği görüşü hakim.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Türkiye'nin 'vetosu' tartışmalarını Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emin Gürses ile konuştuk.‘Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması 40 yıldır konuşuluyor, ABD’nin isteği ile bu da oldu’Prof. Emin Gürses'e göre, ABD ve Britanya, Avrupa'yı yeniden kontrol almak için büyük bir hamlede bulundu. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da açık biçimde askeri hedefleri gözeten bir operasyon yürüttüğünü belirten Gürses, bu operasyon üzerinden ABD'nin Britanya ile birlikte 'tuzak kurarak' Avrupa'yı teslim aldığı görüşünü dile getirdi. Gürses, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya başvurularında da ABD baskısının rol oynadığını vurguladı:'Finlandiya ve İsveç’in konuşmaya hakları yok. Almanya bile talimata göre hareket ediyor'ABD'nin Britanya ile birlikte Avrupa'yı teslim aldığını, Ukrayna'daki ilahlı grupları destekleyerek tuzak kurduğunu söyleyen Gürses, Rusya Federasyonu'nun bu gelişmeler karşısında operasyondan başka bir çaresi bulunmadığını kaydetti:‘Avrupa çok kötü bir döneme girdi, İngiltere-Amerika ve Rusya karşı karşıya geldi’Rusya’nın söz konusu ülkelerin NATO’ya girmelerine değil kendi sınırlarında konuşlandırılacak silahlara karşı olduğunu belirten Gürses, Avrupa’nın çok kötü bir döneme girdiği ve İngiltere-Amerika ve Rusya karşı karşıya geldiği görüşünde. Gürses'e göre Bretinya'nın Brexit ile Avrupa Birliği'nden çıkması da hesaplanarak gerçekleştirildi. Gürses krizin Avrupa'ya ekonomik maliyetlerine dikkat çekti:‘Uluslararası sistem başka bir yere gidiyor'Gürses’e göre, ABD Rusya’yı kontrol altına almak, Almanya’yı da sıkıştırmak istiyor. Uluslararası sistemin başka bir yere doğru gittiğini söyleyen Gürses, Çin'in sıranın kendisine geleceğini anladığı görüşünde:‘Türkiye Batı’ya ‘sadece İsveç değil, ABD de PKK’ya destek veriyor’ derse yeni hatta girdiğinin işaretidir’Gürses, Türkiye'nin Rusya Federasyonu ile yakınlığını sürdürmesi gerektiği görüşünde. "Tayyip Erdoğan, ‘Ben Amerika’ya yakın dururum, Amerika beni iktidarda tutar' diye düşünmesin. Amerika, en çabuk kendi kullandığı adamları harcar" diyen Gürses, Ankara'nın veto sinyalinde atıf yaptığı PKK meselesinin kaynağında da ABD'nin bulunduğunu anımsattı. "ABD demek NATO demek" vurgusu yapan Gürses, İsveç'in bir takım küçük tavizlerinin ardından onayın çıkacağını söylerken, "Türkiye tamamıyla Batı’ya ‘Sadece İsveç değil Amerika da PKK’ya destek veriyor’ derse o zaman anlarım. Türkiye yeni bir hatta girmeye başladı derim” ifadelerini kullandı:

isveç

finlandiya

almanya

ingiltere

rusya

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abd, avrupa, nato, türkiye, pkk, isveç, finlandiya, almanya, ingiltere, rusya, ukrayna krizi