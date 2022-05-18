https://tr.sputniknews.com/20220518/avrupa-konseyi-insan-haklari-baskanindan-ingiltereye-cagri-assangei-abdye-iade-etmeyin-1056469585.html

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'ndan Londra'ya çağrı: Assange'ı ABD'ye iade etmeyin

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'ndan Londra'ya çağrı: Assange'ı ABD'ye iade etmeyin

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Başkanı Dunja Mijatovic, İngiltere'ye Assange'ı ABD'ye iade etmeme çağrısında bulundu. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T13:34+0300

2022-05-18T13:34+0300

2022-05-18T13:36+0300

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avrupa konseyi

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Londra'dan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı ABD'ye iade etmemesi istendi. Talep, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komitesi Başkanı Dunja Mijatovic'ten geldi. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e hitaben yazdığı 10 Mayıs tarihli bir mektupta Mijatovic, 'daha kapsamlı insan hakları etkilerinin iade işlemlerinde henüz yeterince dikkate alınmadığını' belirtti. Detayları yeni ortaya çıkan mektupta Mijatovic, şu ifadeleri kullandı:Mijatovic, bağımsız uzmanlar tarafından dile getirilen endişeleri ve 'daha geniş sonuçları' dikkate alarak İngilz hükümetinin Assange'ın ABD'ye iadesine izin vermemesi gerektiğini kaydetti.Bosna Hersekli politikacı, “Bu nedenle sizi Bay Assange'ın iadesine karşı karar vermeye çağırıyorum” diye ekledi. Dün Assange destekçileri, afişler ve pankartlar taşıyarak İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın önünde toplandı ve WikiLeaks kurucusunun serbest bırakılmasını talep etti.

https://tr.sputniknews.com/20220517/ingiltere-icisleri-bakani-onunde-eylem-assangei-abdye-iade-etmeyin-1056456759.html

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