Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'ndan Londra'ya çağrı: Assange'ı ABD'ye iade etmeyin
13:34 18.05.2022 (güncellendi: 13:36 18.05.2022)
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Başkanı Dunja Mijatovic, İngiltere'ye Assange'ı ABD'ye iade etmeme çağrısında bulundu.
Londra'dan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı ABD'ye iade etmemesi istendi. Talep, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komitesi Başkanı Dunja Mijatovic'ten geldi.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e hitaben yazdığı 10 Mayıs tarihli bir mektupta Mijatovic, 'daha kapsamlı insan hakları etkilerinin iade işlemlerinde henüz yeterince dikkate alınmadığını' belirtti.
In a published letter, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, @Dunja_Mijatovic, called on UK Home Secretary Priti Patel not to extradite Julian #Assange.https://t.co/kfJZniZHGc— Andrej Matisak (@matisaksk) May 18, 2022
Detayları yeni ortaya çıkan mektupta Mijatovic, şu ifadeleri kullandı:
"Assange aleyhindeki iddiaların belirsiz doğası, araştırmacı gazeteciliğin merkezindeki faaliyetlerle ilgili olduğu için rahatsız edici. Sonuç olarak Assange'ın iade edilmesi, basın özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etkiye sahip olabilir ve nihayetinde basının demokratik toplumlarda bilgi sağlayıcı ve kamu bekçiliği görevini yerine getirmesini engelleyebilir."
Council of Europe Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR), @Dunja_Mijatovic, called on UK Home Secretary @pritipatel not to extradite Julian Assange.#FreeAssangeNOW #DropTheCharges https://t.co/mQc8uPsBZE pic.twitter.com/KhMZxtKzR1— Don't Extradite Assange (@DEAcampaign) May 18, 2022
Mijatovic, bağımsız uzmanlar tarafından dile getirilen endişeleri ve 'daha geniş sonuçları' dikkate alarak İngilz hükümetinin Assange'ın ABD'ye iadesine izin vermemesi gerektiğini kaydetti.
Bosna Hersekli politikacı, “Bu nedenle sizi Bay Assange'ın iadesine karşı karar vermeye çağırıyorum” diye ekledi.
Dün Assange destekçileri, afişler ve pankartlar taşıyarak İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın önünde toplandı ve WikiLeaks kurucusunun serbest bırakılmasını talep etti.