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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'ndan Londra'ya çağrı: Assange'ı ABD'ye iade etmeyin
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'ndan Londra'ya çağrı: Assange'ı ABD'ye iade etmeyin
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Başkanı Dunja Mijatovic, İngiltere'ye Assange'ı ABD'ye iade etmeme çağrısında bulundu. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T13:34+0300
2022-05-18T13:36+0300
dünya
julian assange
ingiltere
çağrı
mahkeme
abd
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avrupa konseyi
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Londra'dan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı ABD'ye iade etmemesi istendi. Talep, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komitesi Başkanı Dunja Mijatovic'ten geldi. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e hitaben yazdığı 10 Mayıs tarihli bir mektupta Mijatovic, 'daha kapsamlı insan hakları etkilerinin iade işlemlerinde henüz yeterince dikkate alınmadığını' belirtti. Detayları yeni ortaya çıkan mektupta Mijatovic, şu ifadeleri kullandı:Mijatovic, bağımsız uzmanlar tarafından dile getirilen endişeleri ve 'daha geniş sonuçları' dikkate alarak İngilz hükümetinin Assange'ın ABD'ye iadesine izin vermemesi gerektiğini kaydetti.Bosna Hersekli politikacı, “Bu nedenle sizi Bay Assange'ın iadesine karşı karar vermeye çağırıyorum” diye ekledi. Dün Assange destekçileri, afişler ve pankartlar taşıyarak İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın önünde toplandı ve WikiLeaks kurucusunun serbest bırakılmasını talep etti.
https://tr.sputniknews.com/20220517/ingiltere-icisleri-bakani-onunde-eylem-assangei-abdye-iade-etmeyin-1056456759.html
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julian assange, ingiltere, çağrı, mahkeme, abd, avrupa birliği konseyi, avrupa konseyi

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'ndan Londra'ya çağrı: Assange'ı ABD'ye iade etmeyin

13:34 18.05.2022 (güncellendi: 13:36 18.05.2022)
© REUTERSWikiLeaks'in kurucusu Assange, hapishanede evlendi
WikiLeaks'in kurucusu Assange, hapishanede evlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© REUTERS
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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Başkanı Dunja Mijatovic, İngiltere'ye Assange'ı ABD'ye iade etmeme çağrısında bulundu.
Londra'dan WikiLeaks'in kurucusu Julian AssangeABD'ye iade etmemesi istendi. Talep, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komitesi Başkanı Dunja Mijatovic'ten geldi.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e hitaben yazdığı 10 Mayıs tarihli bir mektupta Mijatovic, 'daha kapsamlı insan hakları etkilerinin iade işlemlerinde henüz yeterince dikkate alınmadığını' belirtti.
Detayları yeni ortaya çıkan mektupta Mijatovic, şu ifadeleri kullandı:
"Assange aleyhindeki iddiaların belirsiz doğası, araştırmacı gazeteciliğin merkezindeki faaliyetlerle ilgili olduğu için rahatsız edici. Sonuç olarak Assange'ın iade edilmesi, basın özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etkiye sahip olabilir ve nihayetinde basının demokratik toplumlarda bilgi sağlayıcı ve kamu bekçiliği görevini yerine getirmesini engelleyebilir."
Mijatovic, bağımsız uzmanlar tarafından dile getirilen endişeleri ve 'daha geniş sonuçları' dikkate alarak İngilz hükümetinin Assange'ın ABD'ye iadesine izin vermemesi gerektiğini kaydetti.
Bosna Hersekli politikacı, “Bu nedenle sizi Bay Assange'ın iadesine karşı karar vermeye çağırıyorum” diye ekledi.
Dün Assange destekçileri, afişler ve pankartlar taşıyarak İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın önünde toplandı ve WikiLeaks kurucusunun serbest bırakılmasını talep etti.
İnsan hakları ve basın özgürlüğü savunucuları, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'den WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini durdurmasını istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
DÜNYA
İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde eylem: Assange'ı ABD'ye iade etmeyin
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