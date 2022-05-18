https://tr.sputniknews.com/20220518/ayhan-akmandan-arda-turan-tepkisi-kulubun-oz-evladina-bu-yapilmamaliydi-1056471667.html

Ayhan Akman'dan Arda Turan tepkisi: 'Kulübün öz evladına bu yapılmamalıydı'

Ayhan Akman'dan Arda Turan tepkisi: 'Kulübün öz evladına bu yapılmamalıydı'

Galatasaray'ın eski kaptanı Ayhan Akman, Domenec Torrent'in Arda Turan'a taraftarı önünde veda etme şansı vermemesini değerlendirdi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T13:51+0300

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spor

ayhan akman

arda turan

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Galatasaray'ının eski kaptanı Ayhan Akman, Arda Turan’a karşı gösterilen tutumu Hürriyet’e değerlendirdi. Arda Turan'ın Galatasaray ve Türk futbolunun değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Akman, şu ifadeleri kullandı:"Yıllarını veriyorsun altyapısından yetişiyorsun, Galatasaray’a olan sevgini her zaman dile getiriyorsun, kulübüne para kazandırıyorsun ama seni son maçına çıkarmıyorlar. Tek kelime ile bu ayıp bir şey! Ne yazık ki bir Galatasaray eski kaptanı olarak ben de çok üzgünüm, bu olmaz. Futbolda bazı dinamikler vardır. Avrupa’da efsanelerin, kulübüne önemli kazanımlar sağlayan sembol isimlerin nasıl veda ettiğini görüyoruz. Keşke bunları örnek alabilsek. Değerlerimize Türk futbolu olarak sahip çıkmamız lazım. Biz böyle mi değerlerimize sahip çıkacağız?"'En büyüklerden biri'"Arda Turan, Türk Futbol tarihinin en büyük ve kariyerli futbolcularından biridir. Bu bir gerçek! UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, La Liga şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi finali... Barcelona ve Atletico Madrid formasını kim giydi? Bu başarılara kim imza attı? Arda Turan..."'Bu tavır yakışmadı'"Kupalar kazanmak önemli bir iş. Böylesine önemli değerlerle yollar ayrılırken onlara hak ettiği gibi onore ederek veda etmek gerekir. Arda’nın, gönül verdiği Galatasaray’a, taraftarına veda etmesine izin vermek zor bir şey miydi? Bu yakışmadı! Neyimiz doğru ki! Hiç doğru ilerlemiyoruz. Türk futbolunda kaç oyuncunun böyle bir kariyeri var? Ve üstelik Arda Turan altyapı çıkışlı... Bu kişi senin öz evladın kısaca. Arda’nın hataları, yanlışları başka bir mevzu! Onu eleştirebilirsiniz. Ama ona, Galatasaraylılığına ve kariyerine saygı göstermeniz gerekiyor."

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ayhan akman, arda turan