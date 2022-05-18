https://tr.sputniknews.com/20220518/belarusta-terore-tesebbuse-idam-cezasi-onaylandi-1056477904.html

Belarus’ta teröre teşebbüse idam cezası onaylandı

Belarus’ta teröre teşebbüse idam cezası onaylandı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ceza Kanunu’ndaki, terör eylemlerine teşebbüste idam cezasını öngören düzenlemeleri onayladı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T16:41+0300

2022-05-18T16:41+0300

2022-05-18T16:41+0300

dünya

belarus

idam cezası

terör

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Lukaşenko’nun onayladığı düzenlemeye göre, terör eylemlerine teşebbüs durumunda idam cezası verilebilecek.Yasa ile özellikle de yabancı bir devletin veya uluslararası kuruluşun temsilcisine karşı olmak üzere uluslararası terör eylemi gerçekleştirmeye; organize bir grup tarafından veya nükleer enerji tesislerinin, radyoaktif, güçlü, toksik kimyasal veya biyolojik maddelerin kullanımıyla, yahut bir kişinin öldürülmesiyle bağlantılı terör suçu işlemeye; devlet veya kamuya mal olmuş kişileri resmi veya toplumsal faaliyetleri nedeniyle öldürmeye teşebbüs edenler bu cezaya çarptırılabilecek.Düzenleme resmi olarak yayınlanmasından itibaren 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

https://tr.sputniknews.com/20220427/belaruslu-milletvekilleri-teror-sucunda-idam-cezasinin-onunu-acan-duzenlemeyi-onayladi-1055890764.html

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belarus, idam cezası, terör