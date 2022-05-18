https://tr.sputniknews.com/20220518/belarusta-terore-tesebbuse-idam-cezasi-onaylandi-1056477904.html
Belarus’ta teröre teşebbüse idam cezası onaylandı
Belarus’ta teröre teşebbüse idam cezası onaylandı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ceza Kanunu’ndaki, terör eylemlerine teşebbüste idam cezasını öngören düzenlemeleri onayladı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T16:41+0300
2022-05-18T16:41+0300
2022-05-18T16:41+0300
dünya
belarus
idam cezası
terör
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Lukaşenko’nun onayladığı düzenlemeye göre, terör eylemlerine teşebbüs durumunda idam cezası verilebilecek.Yasa ile özellikle de yabancı bir devletin veya uluslararası kuruluşun temsilcisine karşı olmak üzere uluslararası terör eylemi gerçekleştirmeye; organize bir grup tarafından veya nükleer enerji tesislerinin, radyoaktif, güçlü, toksik kimyasal veya biyolojik maddelerin kullanımıyla, yahut bir kişinin öldürülmesiyle bağlantılı terör suçu işlemeye; devlet veya kamuya mal olmuş kişileri resmi veya toplumsal faaliyetleri nedeniyle öldürmeye teşebbüs edenler bu cezaya çarptırılabilecek.Düzenleme resmi olarak yayınlanmasından itibaren 10 gün sonra yürürlüğe girecek.
https://tr.sputniknews.com/20220427/belaruslu-milletvekilleri-teror-sucunda-idam-cezasinin-onunu-acan-duzenlemeyi-onayladi-1055890764.html
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belarus, idam cezası, terör
Belarus’ta teröre teşebbüse idam cezası onaylandı
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ceza Kanunu’ndaki, terör eylemlerine teşebbüste idam cezasını öngören düzenlemeleri onayladı.
Lukaşenko’nun onayladığı düzenlemeye göre, terör eylemlerine teşebbüs durumunda idam cezası verilebilecek.
Yasa ile özellikle de yabancı bir devletin veya uluslararası kuruluşun temsilcisine karşı olmak üzere uluslararası terör eylemi gerçekleştirmeye; organize bir grup tarafından veya nükleer enerji tesislerinin, radyoaktif, güçlü, toksik kimyasal veya biyolojik maddelerin kullanımıyla, yahut bir kişinin öldürülmesiyle bağlantılı terör suçu işlemeye; devlet veya kamuya mal olmuş kişileri resmi veya toplumsal faaliyetleri nedeniyle öldürmeye teşebbüs edenler bu cezaya çarptırılabilecek.
Düzenleme resmi olarak yayınlanmasından itibaren 10 gün sonra yürürlüğe girecek.