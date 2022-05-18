https://tr.sputniknews.com/20220518/bidendan-finlandiya-ve-isvec-aciklamasi-turkiyeye-gitmeyecegim-ama-bence-iyi-olacagiz-1056485325.html

Biden'dan 'Finlandiya ve İsveç' açıklaması: Türkiye’ye gitmeyeceğim ama bence iyi olacağız

Biden'dan 'Finlandiya ve İsveç' açıklaması: Türkiye’ye gitmeyeceğim ama bence iyi olacağız

Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumuna ilişkin soruya, "Türkiye’ye gitmeyeceğim ama bence iyi olacağımızı düşünüyorum" yanıtını... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T21:59+0300

2022-05-18T21:59+0300

2022-05-18T22:18+0300

nato

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ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruya verdiği yanıtta, Ankara'yla 'iyi' olacaklarını söyledi.Biden, Türkiye'nin bu konudaki desteğini alıp alamayacağı sorusuna, Finlandiya ve İsveç liderlerinin ABD'ye geleceğini hatırlatarak "Türkiye'ye gitmeyeceğim ama sanırım iyi olacağız" ifadelerini kullandı.Öte yandan Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladıklarını ve sürece güçlü destek verdiklerini açıkladı.'Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz'Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Kongresi ve NATO müttefiklerimizle Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızlı şekilde dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.İki ülkenin başvurusunun önemli bir karar olduğunu belirten Biden, NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunun altını çizdi.Biden, söz konusu iki ülkenin katılımının NATO'yu daha da güçlendireceğine işaret ederek, "NATO üyelikleri değerlendirilirken ABD; Finlandiya ve İsveç ile ortak güvenliğimize tehditlere karşı güçlü durulması ve saldırıların geri püskürtülmesi konusunda çalışmayı sürdürecektir" mesajını verdi.Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yarın Washington'da görüşeceğini anımsatan Biden, görüşmelerde iki ülkenin NATO başvurusu ve Avrupa'nın güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

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