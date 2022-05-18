https://tr.sputniknews.com/20220518/binlerce-yillik-kaya-resimlerine-tufekle-ates-edildigi-belirlendi-1056478291.html

Burdur'da Prehistorik döneme ait kaya resimlerine tüfekle ateş edildiği belirlendi

Burdur'da Prehistorik döneme ait kaya resimlerine tüfekle ateş edildiği belirlendi

Burdur'un flamingolarıyla da ünlü Yarışlı Gölü kıyılarındaki tarihi kaya resimlerinin olduğu bölgede Dünya Göçmen Kuşlar Günü nedeniyle kuş sayımına giden kuş... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T16:48+0300

2022-05-18T16:48+0300

2022-05-18T16:51+0300

tarihi eser

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Burdur Kuş Gözlem Topluluğu üyesi kuş ve doğa gözlemcisi Mustafa Erturhan, 14 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü nedeniyle, Yeşilova ilçesi sınırlarında flamingolar başta olmak üzere onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü civarında kuş sayımı yaparken, koruma altındaki Prehistorik döneme tarihlenen kaya resimlerinin üzerlerine yazılar yazıldığını, resimler çizildiğini ve tüfekle ateş edilmesi sonucu onlarca saçma deliği oluştuğunu tespit etti.Kaya resimlerinin üzerinde yaban keçisi ve geyik motifleri bulunduğunu ve bilim insanlarınca yapılan araştırmalarda Prehistorik döneme tarihlendiğini anlatan Mustafa Erturhan, “Geçen yıllardaki kuş gözlemlerimiz sırasında kaya resimlerinin üzerlerinin boyandığı, isimler yazıldığını görmüştük. Ama bu yıl 14 Mayıs'taki çalışmamız sırasında bu kez tüfekle ateş edildiğini gördük. Üzerlerinde onlarca saçma deliği oluşmuş. Bu kaya resimlerinin üzerine yazı yazarak tarih sevgisini gösteren arkadaşlara son dönemde kaya resimlerine ateş eden tarih severler de katılmış. Ne diyeyim bilemiyorum. Halbuki alanda bu eserlerin koruma altında olduğunu belirten tabelalar da mevcut" dedi.Phrygia ve Lydia kültürünün iç içe olduğu yerleşim alanlarıKaya resimlerinin Yeşilova Sazak köyü sınırları içindeki Yarışlı Gölü'nü besleyen güçlü kaynaklardan biri olan 1346 metre yüksekliğindeki Büyükdamık Dağı'nın kuzey yamacından göle karışan Kümbet Pınarı'nın üst kodlarında olduğunu anlatan Çankaya'nın makalesinde, şu teknik bilgiler yer alıyor:

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tarihi eser