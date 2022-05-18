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Bitcoin reklamı yapan Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
Bitcoin reklamı yapan Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
Hakem Arda Kardeşler, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sanal para ile yaptığı para atışı sebebiyle PFDK'ye sevk... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T12:53+0300
2022-05-18T12:56+0300
spor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Kardeşler, 15 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.Kurula sevk edilen kulüplerden Demir Grup Sivasspor'a 32 bin, Yukatel Kayserispor'a 310 bin lira para cezası verildi.Trabzonspor yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz, 3 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 7 bin 800 lira para cezası aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220509/tffden-bitcoin-logolu-para-atisi-yapan-arda-kardeslere-sorusturma-1056213524.html
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hakem, merkez hakem kurulu (mhk), bitcoin

Bitcoin reklamı yapan Arda Kardeşler'in cezası belli oldu

12:53 18.05.2022 (güncellendi: 12:56 18.05.2022)
© AAArda Kardeşler
Arda Kardeşler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© AA
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Hakem Arda Kardeşler, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sanal para ile yaptığı para atışı sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti. PFDK, hakem Arda Kardeşler'e verilen cezayı açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Kardeşler, 15 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.
Kurula sevk edilen kulüplerden Demir Grup Sivasspor'a 32 bin, Yukatel Kayserispor'a 310 bin lira para cezası verildi.
Trabzonspor yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz, 3 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 7 bin 800 lira para cezası aldı.
Arda Kardeşler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
SPOR
TFF'den Bitcoin logolu para atışı yapan Arda Kardeşler'e soruşturma
9 Mayıs, 15:15
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