https://tr.sputniknews.com/20220518/cahit-ozkan-omer-celik-ile-fotografini-paylasti-siki-dostlar-arasina-kimse-giremez-1056470887.html

Cahit Özkan, Ömer Çelik ile fotoğrafını paylaştı: 'Sıkı dostlar arasına kimse giremez'

Cahit Özkan, Ömer Çelik ile fotoğrafını paylaştı: 'Sıkı dostlar arasına kimse giremez'

TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili sözleri üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kişisel görüşü açıklaması gelmişti... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T13:30+0300

2022-05-18T13:30+0300

2022-05-18T13:30+0300

politika

türkiye

politika

cahit özkan

ömer çelik

ak parti

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056470529_0:85:617:432_1920x0_80_0_0_7c2f5ac0782e5fe4e6c6aec4bb01145b.jpg

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili sözleri hakkında, Twitter hesabından açıklama yapmıştı.Özkan'ın açıklamasının AK Parti'nin görüşlerine uygun olmadığını belirten Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrasında Cahit Özkan'ın görevden alınacağı iddia edilmişti. Özkan sosyal medya hesabından Çelik ile çekilmiş fotoğrafını "Sıkı dostların arasına kimse giremez" mesajı ile paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220516/ahmet-hakandan-cahit-ozkan-yorumu-cumhurbaskani-erdoganin-isi-gercekten-zor-1056397939.html

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

türkiye, politika, cahit özkan, ömer çelik, ak parti, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)