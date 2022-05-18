Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220518/cahit-ozkan-omer-celik-ile-fotografini-paylasti-siki-dostlar-arasina-kimse-giremez-1056470887.html
Cahit Özkan, Ömer Çelik ile fotoğrafını paylaştı: 'Sıkı dostlar arasına kimse giremez'
Cahit Özkan, Ömer Çelik ile fotoğrafını paylaştı: 'Sıkı dostlar arasına kimse giremez'
TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili sözleri üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kişisel görüşü açıklaması gelmişti... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T13:30+0300
2022-05-18T13:30+0300
politika
türkiye
politika
cahit özkan
ömer çelik
ak parti
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056470529_0:85:617:432_1920x0_80_0_0_7c2f5ac0782e5fe4e6c6aec4bb01145b.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili sözleri hakkında, Twitter hesabından açıklama yapmıştı.Özkan'ın açıklamasının AK Parti'nin görüşlerine uygun olmadığını belirten Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrasında Cahit Özkan'ın görevden alınacağı iddia edilmişti. Özkan sosyal medya hesabından Çelik ile çekilmiş fotoğrafını "Sıkı dostların arasına kimse giremez" mesajı ile paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220516/ahmet-hakandan-cahit-ozkan-yorumu-cumhurbaskani-erdoganin-isi-gercekten-zor-1056397939.html
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056470529_0:27:617:490_1920x0_80_0_0_be4e42890a27b45fb9ae4d5a54a2f045.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, politika, cahit özkan, ömer çelik, ak parti, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)

Cahit Özkan, Ömer Çelik ile fotoğrafını paylaştı: 'Sıkı dostlar arasına kimse giremez'

13:30 18.05.2022
© Fotoğraf : TwitterAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Cahit Özkan
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Cahit Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili sözleri üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kişisel görüşü açıklaması gelmişti. Bu açıklama sonrası Özkan'ın görevden alınacağı iddia edilmişti. Özkan, Çelik ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili sözleri hakkında, Twitter hesabından açıklama yapmıştı.
Özkan'ın açıklamasının AK Parti'nin görüşlerine uygun olmadığını belirten Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklama sonrasında Cahit Özkan'ın görevden alınacağı iddia edilmişti.
Özkan sosyal medya hesabından Çelik ile çekilmiş fotoğrafını "Sıkı dostların arasına kimse giremez" mesajı ile paylaştı.
Cahit Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
POLİTİKA
Ahmet Hakan'dan 'Cahit Özkan' yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi gerçekten zor
16 Mayıs, 07:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала