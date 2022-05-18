https://tr.sputniknews.com/20220518/cahit-ozkan-omer-celik-ile-fotografini-paylasti-siki-dostlar-arasina-kimse-giremez-1056470887.html
Cahit Özkan, Ömer Çelik ile fotoğrafını paylaştı: 'Sıkı dostlar arasına kimse giremez'
Cahit Özkan, Ömer Çelik ile fotoğrafını paylaştı: 'Sıkı dostlar arasına kimse giremez'
TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili sözleri üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kişisel görüşü açıklaması gelmişti... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T13:30+0300
2022-05-18T13:30+0300
2022-05-18T13:30+0300
politika
türkiye
politika
cahit özkan
ömer çelik
ak parti
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili sözleri hakkında, Twitter hesabından açıklama yapmıştı.Özkan'ın açıklamasının AK Parti'nin görüşlerine uygun olmadığını belirten Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrasında Cahit Özkan'ın görevden alınacağı iddia edilmişti. Özkan sosyal medya hesabından Çelik ile çekilmiş fotoğrafını "Sıkı dostların arasına kimse giremez" mesajı ile paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220516/ahmet-hakandan-cahit-ozkan-yorumu-cumhurbaskani-erdoganin-isi-gercekten-zor-1056397939.html
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Osman Nuri Cerit
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türkiye, politika, cahit özkan, ömer çelik, ak parti, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
Cahit Özkan, Ömer Çelik ile fotoğrafını paylaştı: 'Sıkı dostlar arasına kimse giremez'
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TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili sözleri üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kişisel görüşü açıklaması gelmişti. Bu açıklama sonrası Özkan'ın görevden alınacağı iddia edilmişti. Özkan, Çelik ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili sözleri hakkında, Twitter hesabından açıklama yapmıştı.
Özkan'ın açıklamasının AK Parti'nin görüşlerine uygun olmadığını belirten Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklama sonrasında Cahit Özkan'ın görevden alınacağı iddia edilmişti.
Özkan sosyal medya hesabından Çelik ile çekilmiş fotoğrafını "Sıkı dostların arasına kimse giremez" mesajı ile paylaştı.